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Danas se opraštaju sve uvrede: Vjernici obilježavaju Gospojinske poklade

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:15

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Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.
Foto: pexels/Elina Volkova

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik Gospojinske poklade. One obilježavaju dan praštanja i posljednji dan kada se mrsi uoči Velikog gospojinskog posta koji će trajati naredne dvije ned‌jelje.

Dvoned‌eljni post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomena je na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju.

Velikogospojinski post je na vodi, osim subotom i ned‌jeljom, kada se dozvoljava ulje i vino, i na Preobraženje, kada se razrešava na ribu.

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Post je uveo Isus Hrist, koji je 40 dana i noći postio u pustinji, nakon čega je izašao kao pobjednik nad iskušenjima koja mu je postavio Sotona. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, osim jednodnevnih, postoje i višednevni postovi, a to su, uz Velikogospojinski, još i Veliki ili Časni post, Božićni i Petrovski.

Poklade su dobile naziv po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju, kako bi i nama dugovi bili oprošteni, i tako rasterećeni dugovanja, što čišći ušli u period nastupajućeg posta.

Zato se u narodu, uz čašu, zdravica na ovaj dan kaže: "Oprosti, ulazimo u post kao u more”" a prisutni odgovaraju "Neka je od Boga oprošteno, oprosti i ti meni".

(telegraf)

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Tagovi :

Gospojinske poklade

Crkva

vjera

običaji

Srpska pravoslavna crkva

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