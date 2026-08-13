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Uzgajanje ljudskih organa za testiranje lijekova?

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 08:22

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Лабораторија
Foto: pexels/RDNE Stock project

Istraživački centar u Kembridžu će, u projektu vrijednom 20 miliona funti, uzgajati ljudske organe za testiranje lijekova, u očekivanju da organoidi i tkiva uzgajana iz ljudskih ćelija daju tačnije rezultate od životinja na kojima su testirani, izjavio je profesor pedijatrijske gastroenterologije na Institutu za matične ćelije u Kembridžu Matijas Zilbauer.

„To će imati veliki uticaj na broj korišćenih životinja i način na koji ćemo razvijati nove lijekove u budućnosti. Ne kažemo da neće biti upotrebe životinja u bliskoj ili doglednoj budućnosti, jer još uvijek postoje određena pitanja koja ne mogu da se testiraju u ovim novim modelima, ali smanjenje je veoma realno“, rekao je Zilbauer.

Minijaturni ljudski organi i druga tkiva biće uzgajani iz ćelija pacijenata Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u cilju poboljšanja testiranja lijekova i smanjenja broja životinja koje se koriste u razvoju lijekova.

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Naučnici će koristiti grudvice tkiva da bi saznali kako se bolesti razlikuju među pacijentima, pomažući im da identifikuju koji su tretmani najbolji za različite ljude na osnovu određene patologije koja je u osnovi njihovog stanja.

Ovaj potez označava prelazak sa tradicionalne upotrebe životinja kao modela za ljudske bolesti, ka onome što istraživači smatraju preciznijim i pouzdanijim testovima koji su zasnovani direktno na ljudskim tkivima.

Prema statistici, više od 90 odsto lijekova koji prođu testiranje na životinjama na kraju ne prođe ispitivanjima na ljudima, što postavlja pitanja o vrijednosti testova.

„Mnoge ljudske bolesti se ili ne javljaju kod životinja ili se javljaju na drugačiji način jer nisu ljudske. Želimo testove i modele koji nam mogu reći koji tretmani djeluju i kod kojih pacijenata, a miš nam to ne može reći“, rekao je Zilbauer.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

laboratorija

organizam

nauka

lijekovi

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