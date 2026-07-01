Ćelije oka proizvedene u laboratoriji pružaju novu nadu ljudima kojima prijeti sljepilo

Milioni ljudi kojima prijeti ili su pogođeni sljepilom sada imaju nadu da ponovo progledaju zahvaljujući revolucionarnoj tehnici za uzgoj ćelija oka od nule.

Naučnici sa Univerziteta Djuk otkrili su način nagovaranja odraslih ćelija da se transformišu u specijalizovane krvne sudove koji su ključni za zdravlje očiju.

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Kada se ubrizgaju u oči miševa sa bolestima mrežnjače, laboratorijski uzgajane „endočene“ ćelije mrežnjače integrisale su se u oštećena tkiva i obnovile svoju funkciju.

Istraživači kažu da bi ove ćelije mogle biti osnova novih prodora u liječenju gubitka vida i bolesti oka.

Ova specijalizovana tkiva krvnih sudova održavaju oko zdravim, ali njihova degeneracija dovodi do dijabetičke retinopatije - komplikacije dijabetesa i vodećeg uzroka gubitka vida u Velikoj Britaniji.

Laboratorije se trenutno oslanjaju na ćelije uzete i uzgajane od pravih pacijenata - što uzorke za istraživanje čini skupim i teško dostupnim.

Međutim, inovativna tehnika istraživača mogla bi sve da promijeni tako što bi omogućila naučnicima da sami prave tkivo mrežnjače po potrebi.

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Koautor Parker Esvajn kaže: „Iako postoje izvori ćelija retine, mogućnost kontinuiranog uzgoja od nule mogla bi ponuditi mnoge prednosti onima koji rade u ovoj oblasti.“

Baš kao i mozak, oko je zaštićeno krvnom barijerom koja kontroliše koliko tečnosti, kiseonika, šećera i drugih hemikalija može da dopre do osetljivih tkiva izvan njih.

Ova barijera se sastoji od endotelnih ćelija mrežnjače, specijalizovanih ćelija koje formiraju unutrašnji sloj krvnih sudova.

Ako ove ćelije degenerišu ili barijera oslabi, to može dovesti do mnogih različitih bolesti koje na kraju kulminiraju gubitkom vida.

Pošto ove ćelije ne rastu nigdje drugdje u tijelu, razumijevanje naučnika ostaje ograničeno, a njihova sposobnost da razviju nove tretmane je otežana.

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Ali sada, u radu objavljenom u časopisu Nature Biomedical Engineering, istraživači opisuju novi način proizvodnje ovih ćelija u laboratoriji.

Istraživači su testirali ćelije uzgajane u laboratoriji na miševima koji su imali bolesti mrežnjače, ali još nisu počeli da gube vid.

Ćelije su se brzo integrisale u oštećena tkiva i pomogle u formiranju jakih krvnih sudova i zdrave krvne barijere.

Gospodin Esvajn kaže: „Testovi su pokazali da ove ćelije uzgajane u laboratoriji imaju potencijal za preventivne tretmane, posebno zato što bi trebalo da budu lakše i jeftinije za dobijanje korišćenjem naše tehnike.“

Umjesto da počnu sa endotelnim ćelijama mrežnjače uzetim od pacijenata, njihova metoda počinje sa posebnim ćelijama koje se nazivaju indukovane pluripotentne matične ćelije (iPSC).

To su zrele odrasle ćelije koje su hemijski reprogramirane u primarne verzije samih sebe, sposobne da se transformišu u bilo koju vrstu ćelije u tijelu.

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Težak dio je pronaći pravu kombinaciju hemijskih tretmana kako bi se ovi mijenjači oblika nagovorili na tačan oblik koji želite.

Gospodin Esvajn i dr Jing-Ju Lin, sada u Johnson & Johnson Innovative Medicine, uzeli su komercijalno dostupne matične ćelije i koristili dobro uspostavljenu proceduru da ih pretvore u standardne endotelne ćelije.

Zatim su napravili jedinstveni koktel hemikalija nazvanih „faktori rasta“ koji su rekli ćelijama da se pretvore u specifičnu vrstu endotelnih ćelija koje se nalaze u oku.

Nevjerovatno, u laboratoriji, ove ćelije su bile u stanju da formiraju potpuno istu vrstu ćelijskih mreža kao što to čine u tijelu.

A kada su istraživači stvorili okruženja sa niskim sadržajem kiseonika i visokim sadržajem glukoze koja oštećuju pravu krvnu barijeru, njihove laboratorijski uzgojene verzije su se razgradile na isti način kao što bi se razgradile i kod pravog pacijenta.

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To je izuzetno važno otkriće, jer znači da će naučnici moći da koriste ove ćelije za istraživanje mehanizama koji stoje iza očnih bolesti, pa čak i za testiranje potencijalnih lijekova.

Gospodin Esvajn kaže: „Iako naši eksperimenti na laboratoriji nisu pokušali da modeliraju širok spektar specifičnih očnih bolesti u ovim studijama, uvjereni smo da možemo da stvorimo odlične modele ljudskog tkiva u laboratoriji kako bismo bolje razumjeli ove bolesti i otkrili terapije.“

Još uzbudljivije je to što bi ove matične ćelije mogle biti osnova novog preventivnog tretmana, piše Dejli Mejl.

U budućnosti, istraživači planiraju da istraže ove potencijalne upotrebe svojih endotelnih ćelija mrežnjače kako u svojoj laboratoriji, tako i kroz nova industrijska partnerstva.

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Ovo bi na kraju moglo dovesti do razvoja novih tretmana za bolesti mrežnjače koji bi mogli da spasu milione od gubitka vida.