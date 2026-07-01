Logo

Jednostavan trik koji će otkriti da li pijete dovoljno vode

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 20:30

Komentari:

0
Вода у чаши
Foto: Pixabay/IamNotPerfect

Tokom velikih vrućina i toplotnog talasa važno je da pijemo dovoljne količine vode i ostanemo hidrirani.

Doktorka je na svom TikTok nalogu pokazala brz način kako da provjerite nivo hidratacije organizma, a postupak traje svega nekoliko sekundi.

Невријеме олуја Бањалука

Društvo

RHMZ Srpske izdao upozorenje

U videu demonstrira jednostavan test koji svako može da uradi kod kuće. Potrebno je da blago uštinete kožu na gornjoj strani šake, tačnije u predjelu zgloba srednjeg prsta. Nakon što kožu podignete prstima, pustite je i posmatrajte kako reaguje.

- Ovo je jednostavan način da provjerite da li ste dehidrirani. Uštinite kožu na ovom mjestu i pustite je. Ako se koža odmah vrati u prvobitni položaj, znači da ste dobro hidrirani - objasnila je doktorka u videu.

U snimku je muškarac ponovio postupak, ali se u drugom pokušaju njegova koža nije odmah vratila na mjesto, već je kratko ostala podignuta. To je znak da organizmu nedostaje tečnost i da bi trebalo da popije više vode.

Doktorka Dana Brems, koja na TikToku ima više od dva miliona pratilaca, objašnjava da je ova metoda poznata kao test štipanja kože.

ana nikolić-28082025

Scena

Ana Nikolić objavila fotografiju sa zgodnim muškarcem: Oglasio se Rale i raskrinkao je

- Kada je organizam dobro hidriran, koža ima veću elastičnost i brzo se vraća u prvobitni oblik nakon što je uštinete. Međutim, kada je tijelo dehidrirano, elastičnost kože se smanjuje i potrebno je više vremena da se vrati u normalan položaj - objasnila je ona.

Ovaj jednostavan trik ima i naučnu osnovu i često se koristi kao brza procjena hidratacije organizma. Može biti posebno koristan tokom toplih ljetnih dana, kada tijelo gubi više tečnosti znojenjem i kada je važno da redovno unosimo vodu.

Stručnjaci upozoravaju i da postoje situacije kada je kožu teško uštinuti. To ponekad može biti znak edema, odnosno zadržavanja tečnosti u organizmu, kada dolazi do oticanja tkiva.

Муње

BiH

Noćas u BiH stiže nevrijeme: Evo zašto poslije vrućina često slijede oluje

Kod blage dehidracije organizam može izgubiti oko pet odsto tjelesne tečnosti. Tada se mogu javiti simptomi poput glavobolje, izražene žeđi, vrtoglavice ili osjećaja zbunjenosti, navode stručnjaci iz klinike Mejo.

(Naj žena)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljeto

Voda

hidratacija

vrućina

toplotni talas

Komentari (0)

Pročitajte više

Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Slijedi poseban period za ova tri znaka: Sreća je na njihovoj strani

2 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra je Sveti apostol Juda: Ove poslove ne bi trebalo obavljati

3 h

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Svijet

Rekordne temperature, ali Nijemci i dalje ne kupuju klima-uređaje: Evo zašto

3 h

0
Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Savjeti

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

4 h

0

Više iz rubrike

Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Savjeti

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

4 h

0
Светогорски монаси и током великих врућина једу ове три намирнице: Ово је њихов савјет за спремање хране

Savjeti

Svetogorski monasi i tokom velikih vrućina jedu ove tri namirnice: Ovo je njihov savjet za spremanje hrane

23 h

0
Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

Savjeti

Kako pravilno čuvati lubenicu: Ostaće svježa i do dvije sedmice

1 d

0
сладолед десерт слаткиш

Savjeti

Namirnice koje ne treba konzumirati tokom toplotnog talasa: Neke će vas iznenaditi

1 d

0

  • Najnovije

21

51

Ćelije oka proizvedene u laboratoriji pružaju novu nadu ljudima kojima prijeti sljepilo

21

50

Da li partneru govorite baš sve? Ove četiri stvari ipak bi trebalo da prećutite

21

44

Veliki mjesečni horoskop za jul: Šta čeka koji znak?

21

38

Fenomen na nebu iznad Istre: Kako se formirao i šta nagovještava?

21

23

Obilne padavine potopile Skoplje: Ulice pod vodom, zasjedao krizni štab

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima