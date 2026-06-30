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Namirnice koje ne treba konzumirati tokom toplotnog talasa: Neke će vas iznenaditi

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 15:54

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сладолед десерт слаткиш
Foto: Pexel/ Silvia Trigo

Tokom velikih vrućina i toplotnog talasa ne bi trebalo konzumirati određene namirnice. U nastavku pročitajte koje su to namirnice, a neke od njih će vas možda iznenaditi.

Nutricionistkinja Lola Bigs rekla je za Metro da kupovni sladoled nije dobar izbor za rashlađivanje, uprkos tome što mnogi posežu za njim tokom velikih vrućina, a objasnila je i zbog čega.

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"Može djelovati rashlađujuće u trenutku, ali sladoled sadrži mnogo masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više da radi kako bi ga svarilo, pa se poslije možete osjećati još toplije", kaže nutricionistkinja.

Predlaže da zamrznuto bobičasto voće ili banane izmiksate s grčkim jogurtom kako biste dobili kremastiju teksturu, dok kokosova voda može poslužiti kao lakša i hidrirajuća opcija s manje dodatog šećera i više proteina.

U grupi namirnica koje bi takođe trebalo izbjegavati navela je čips i orašaste plodove. Kako je objasnila, takva hrana može pojačati žeđ i doprinijeti dehidrataciji, a zbog soli može izazvati i zadržavanje vode, nadutost i osjećaj nelagodnosti. Kao zamjenu savjetuje pečenu leblebiju s paprikom, koja pruža sličnu hrskavost, ali i dodatna vlakna i proteine.

Bigs upozorava i na bijeli hljeb, za koji kaže da sadrži malo vode i vlakana, pa tokom vrućina može ostaviti osjećaj težine i tromosti. Umjesto toga preporučuje lakše obroke, poput rolnica od listova zelene salate punjenih krastavcem, paradajzom, feta sirom i uz malo limunovog soka.

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Za večeru predlaže jednostavna jela koja ne zahtijevaju mnogo kuvanja, poput poke boula s pirinčem ili miješanom salatom, tunjevinom ili lososom, šargarepom, leblebijom i kuvanim jajima. Kao dobar izbor navodi i takose s tikvicama i pasuljem, dok kao posebno hidrirajuće jelo izdvaja hladni gaspačo od paradajza, krastavca i crvene paprike.

(NovostiMagazin)

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Namirnice

zdrava ishrana

toplotni talas

vrućina

Rekordni toplotni talas

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