Oglasila se Jelisaveta Orašanin, po prvi put o razvodu i novoj ljubavnoj vezi

Glumica Jelisaveta Orašanin rijetko govori o svom privatnom životu, ali je sada potpuno iskreno progovorila o tome kako usklađuje surov radni tempo sa majčinstvom i odrastanjem kćerke Petre i sina Bogdana.

Uprkos dinamičnom životu “na točkovima” i stalnom interesovanju javnosti, ona uspješno čuva svoj mir i porodičnu oazu.

Iako važi za osobu sa fantastičnom organizacijom vremena, bez koje ne bi mogla da funkcioniše, Jelisaveta Orašanin priznaje da uoči velikih događaja, poput premijera, balans sa porodičnim obavezama skoro nikada nije idealan.

– Tada najviše trpi odmor, a nekad i vrijeme koje bih voljela da provedem potpuno prisutna sa njima. Ipak, trudim se da Petra i Bogdan ne osjete stres koji moj posao i česta pakovanja nose – iskrena je glumica kojoj su d‌jeca na prvom mjestu.

Podrška klase i prijatelja

– Mnogo mi znači što imam kume, klasu i prijatelje. To su ljudi koji tačno znaju kako izgledaju naši usponi, padovi, čekanja, nesigurnosti i velika uzbuđenja. U ovom poslu vas javnost često vidi samo kroz premijere i uspjehe, a zapravo iza svega stoje godine rada, odricanja i preispitivanja. Dragocjeno je imati nekoga ko vas razumije bez suvišnih riječi – objašnjava Jelisaveta za Helo.

Borba za privatnost i mir

Iako je stalno pod lupom javnosti, glumica od samog početka karijere uspijeva da održi jasnu granicu između posla i privatnog života.

– Danas je daleko teže sačuvati privatnost nego ranije, upravo zato što u javnosti postoji privid da ljudi imaju pravo da znaju baš sve. Od početka karijere imala sam potrebu da neke stvari zadržim za sebe, zato što vjerujem da čovjek mora da ima svoj mir i prostor van svjetlosti reflektora. Upravo ta granica mi je pomogla da ostanem pri sebi u poslu koji umije da bude veoma glasan – kaže ona.

Spontana putovanja i ljetnji planovi

Iako za nju kolege kažu da uvijek ima “pasoš u džepu” i da umije spontano da ode negd‌je na dva dana samo da promijeni vazduh, Jelisaveta je otkrila da će ovo ljeto ipak provesti drugačije. Daleke destinacije poput Perua će morati da sačekaju.

– Ovog ljeta ću ipak birati malo mirniji ritam, više prirode i vremena sa d‌jecom. Peru je i dalje velika želja, ali ostaviću ga za trenutak kada budem mogla maksimalno da mu se posvetim, jer mi d‌jeluje kao mjesto koje ne treba doživjeti na brzinu – zaključuje Jelisaveta Orašanin.

Inače, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda uplovila u vezu sa Pavlom Mensurom.