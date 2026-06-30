"Zavodiš i otimaš tuđe muževe!" Žena Ognjena Amidžića dobijala jezive poruke

Autor:ATV redakcija
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Voditelj Ognjen Amidžić i njegova izabranica Mina Naumović započeli su svoju romansu nakon njegovog razvoda, a danas imaju dvoje djece.
Iako uživaju u porodičnom životu, Mina se ponekad suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun njihovog odnosa, zbog čega je svojevremeno na Instagramu odlučila da pokaže kakve poruke dobija.
Sve je počelo nakon što je na svom profilu podijelila razmišljanje o važnosti porodice:
- To što ponesemo iz kuće - to nam je. Sve je poslije kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati.
Ubrzo su uslijedile oštre uvrede jednog pratioca:
- Lijepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje.
Mina je tada odlučila da javno objavi poruku i odgovori:
- Ja vas molim da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata.
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Inače, Ognjen iz prvog braka ima sina, a nakon što je i sa Minom dobio nasljednika priznao je da je priželjkivao i ćerkicu.
- Ja sam oduvijek i htio djevojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vrijeme i sve se namjesti. Djevojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - rekao je Ognjen nedavno i dodao:
- Ma ja sam šala, komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promjene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lijepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica.
(telegraf)
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