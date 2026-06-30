Preminuo otac Anđelke Prpić

Autor:ATV redakcija
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Predrag Stević, otac glumice Anđelke Stević Žugić (ex Prpić) preminuo je u Požarevcu, a tužnu vijest saopštio je glumičin brat Bojan.
I Anđelka se javno oprostila od tate. Ona je putem Instagrama podijelila njihove zajedničke uspomene uz poruku koja tjera suze na oči.
“Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svijetu. U svakom sljedećem životu – biram tebe i naćiću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši…”, napisala je Anđelka uz zajedničke fotografije sa ocem.
Prethodno je tužnu vijest na mrežama potvrdio Anđelkin brat, Bojan.
“Sa bolom u srcu obavještavam vas da je sinoć preminuo moj dragi otac Predrag Stević Preža. Sahrana će se obaviti u srijedu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu”, napisao je on.
Inače, Anđelka Prpić ovih dana boravi u Parizu na porodičnom odmoru u društvu supruga Marka i sina Jakše.
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