Ubijen je na nastupu: Srpska pjevačica svjedočila hororu

Srpska pjevačica Marina Živković davno se povukla sa estrade i posvetila drugim stvarima kada je karijera u pitanju, a malo ko zna da je na jednom nastupu svjedočila pravom hororu.

Na nastupu pjevačice je došlo do pucnjave, te je situacija brzo eskalirala, a njoj su ostale posljedice i traume.

"Ostavila sam mikrofon oko četiri ujutru. Više nisam imala snage, red je bio da se razilazimo na tom veselju i... Taman da sjednem, čuo se pucanj! Nisam mnogo uzbudila zbog toga. Mislila sam, ponovo je sjevnula petarda", ispričala je ona jednom prilikom i dodala:

"Onako umorna, uopšte nisam ukapirala šta se dešava... Žene poskakaše, počeše da vrište. Na metar od mene, jedan od najveselijih momaka - pade! Kao da sam se tek tada osvijestila".

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Dodala je mladić preminuo.

"Pritrča moj drug odmah, dograbi me i odvuče u jedan ćošak. Dečko koji je pao bješe mrtav! Ubijen! U stvari, šta je bilo? Momak je htio da izađe iz kafića", rekla je i nastavila:

"Drugi, mrtav pijan, htio je da uđe. što je ulazio je imao revolver. Sreli su se na vratima, onaj što je ulazio je imao revolver i ko zna zašto je pucao pravo u ovoga".

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Cijela situacija je na pjevačicu ostavila velike posljedice, a o nemilom događaju generalno i danas izbjegava da priča, prenosi "Alo".