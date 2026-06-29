Film o Majkl Džeksonu postao najprofitabilniji biografski film svih vremena

Biografski film o Majklu Džeksonu „Majkl“ oborio je rekorde zaradivši 977 miliona dolara na svjetskim blagajnama, postavši najprofitabilniji biografski film svih vremena. Svrgnuo je „Openhajmera“ sa prvog mjesta i već je pretekao „Boemsku rapsodiju“ kao najprofitabilniji muzički biografski film, javlja Bi-Bi-Si.

Uspjeh na blagajnama

Film, koji je režirao Antoan Fukva, govori o putovanju pokojnog američkog pjevača od dječje zvijezde u porodičnoj grupi Džekson 5 do statusa solo kralja popa. Glavnu ulogu igra Džeksonov nećak Džafar Džekson, dok njegove roditelje igraju Kolman Domingo i Nija Long.

Nakon premijere u aprilu, „Majkl“ je zaradio 217 miliona dolara u prvoj nedjelji prikazivanja, nadmašivši prethodne muzičke biografske filmove kao što su „Straight Outta Compton“ iz 2015. i „Bohemian Rhapsody“ iz 2018. Film je takođe postao najuspešnije djelo Lajonsgejta, nadmašivši prethodnog rekordera, „The Hunger Games: Catching Fire“ iz 2013. godine.

Zanimljivo je da je „Majkl“ nadmašio „Openhajmera“ uprkos tome što je film Kristofera Nolana o američkom teorijskom fizičaru Dž. Robertu Openhajmeru imao koristi od viralnog fenomena „Barbenhajmera“ prošlog ljeta, kada je publika masovno gledala i „Barbi“ i „Openhajmera“ zbog serije internet memova o dva potpuno različita filma objavljenih istog dana.

Pohvale publike i oštre kritike

Film je očigledno postigao ogroman uspjeh među mnogim fanovima širom svijeta, koji su pohvalili prikaz Džeksonovog djetinjstva i rekreaciju poznatih koncertnih nastupa i muzičkih spotova. Džafar Džekson, sin Džermejna Džeksona, dobio je posebne pohvale za tumačenje svog ujaka.

S druge strane, mnogi kritičari su film kritikovali kao „uljepšavanje“, a nekoliko recenzenata je navelo da prikazuje „očišćenu“ verziju njegovog života i karijere. Glavni razlog za to je što se film ne bavi optužbama za seksualno zlostavljanje pokojnog pjevača, nakon što je dio snimaka koji se odnosi na njih uklonjen iz filma zbog sporazuma o neotkrivanju informacija.

„Holivud reporter“ je izjavio da će film „zadovoljiti dugogodišnje fanove muzike“, dok je „Telegraf“ primjetio da „odbija da se pozabavi problemom“. „Independent“ ga je opisao kao „jezivu, bezosjećajnu hvatanju novca“. Međutim, loše kritike nisu odvratile fanove, koji su filmu dali znatno više ocjene. Na sajtu „Rotten Tomatoes“, film ima ocjenu od 38% na osnovu recenzija kritičara i ocjenu od 97% na osnovu recenzija publike.

Film „Majkl“ je finansijski podržala zaostavština pokojne superzvijezde, a njegovi originalni vokali su korišćeni u muzičkim partiturama koje dominiraju filmom. Prema američkom časopisu Variety, Lionsgate planira da objavi još barem jedan film o Džeksonovom životu.

Uticaj filma na slušanje muzike

Pored toga što je privukao publiku u bioskope, novi film je takođe podstakao značajan porast striminga Džeksonovih pjesama. Prošlog mjeseca, bio je najstrimovaniji izvođač na Jutjubu u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa dvostruko više strimova od svog najbližeg konkurenta, kanadske zvijezde Drejka.

„Billie Jean“, vjerovatno njegova najpoznatija pjesma, trenutno je najstrimovanija pjesma na Spotifaju širom svijeta. Takođe je bio najstrimovaniji izvođač na Spotifaju u Velikoj Britaniji prošlog mjeseca, ubrzo nakon objavljivanja filma, i trenutno je na trećem mjestu u vrijeme pisanja ovog teksta. Pored toga, kompilacioni album „The Essential Michael Jackson“ vratio se na vrh britanske top-liste albuma, pobjedivši konkurenciju irske rep grupe Kneecap.

(indeks)