Paris Džekson dobila bitku oko imovine Majkla Džeksona

Kada je Majkl Džekson umro u junu 2009. godine u 50. godini, ostavio je za sobom ogromno nasljedstvo, ali i milione dugova. Imanjem su upravljali izvršitelji Džon Branka i Džon Meklejn, pod čijim vođstvom je njegova vrijednost dramatično porasla.

Sudska odluka o isplati bonusa

Spor je nastao kada je Paris Džekson podnijela žalbu na bonuse u ukupnom iznosu od oko 625.000 dolara koji su isplaćeni advokatskim kancelarijama treće strane. Prema sudskim dokumentima, sudija je presudio da se iznos mora vratiti u zaostavštinu.

Presudom je takođe naloženo da se advokatima izvršitelja ne isplaćuju neovlašćeni bonusi. „Izvršioci testamenta neće unapred isplaćivati nikakve bonuse advokatima bez pismene saglasnosti svih nasljednika ili sudskog naloga“, navodi se u dokumentima, u koje je imao uvid „US Weekly“.

Međutim, izvršiteljima je ostavljena mogućnost da traže dozvolu za takve isplate. „Izvršioci testamenta su ovlašćeni da podnesu zahtjev za uputstva ako se pojave okolnosti u kojima smatraju da je odstupanje od ovog naloga opravdano“, dodaje se u sudskoj odluci.

Sud je bio eksplicitan u vezi sa vraćanjem sredstava. „Prigovor gospođe Džekson na 625.000 dolara bonusa isplaćenih u drugoj polovini 2018. godine je usvojen“, navodi se u presudi. „Ove isplate bonusa nisu bile odobrene, već zabranjene. Novac mora biti vraćen u zaostavštinu.“

Sudijine pohvale za upravljanje imovinom

Uprkos sporu oko bonusa, sud je, u dokumentima od 13. maja, odao priznanje izvršiocima za uspješno upravljanje imovinom. „Prvo, nesporno je da je ova imovina, koja je bila na ivici kolapsa u vrijeme smrti Majkla Džeksona u junu 2009. godine, transformisana u finansijsku silu kakva je danas pod stručnim vođstvom izvršitelja“, saopštio je sud.

Dalje se dodaje: „Tokom proteklih 17 godina, izvršilac testamenta i njihovi advokati pružili su izvanredne usluge imanju, a samim tim i njegovim nasljednicima. Izvršioci testamenta, kako je to rekao Džon Branka, stvorili su pravo i značajno generacijsko bogatstvo za nasljednike.“

Reakcija izvršioca

Predstavnik izvršitelja je za TMZ rekao: „Drago nam je što je sam sud prepoznao i pohvalio rad izvršioca i njihovog spoljnog pravnog savjetnika.“ Međutim, dodao je da se oni „ne slažu sa nekim odlukama sudije“.

„Iako je sud ranije odobrio druge bonuse spoljnim pravnim savjetnicima za vanredne usluge i ovo je prvi put da je iznet prigovor, izvršitelji su uvijek smatrali da su sudski troškovi predmet odobrenja suda“, navodi se u saopštenju.

„Oduvijek smo tražili od spoljnih advokata da se slože da vrate sredstva u zaostavštinu ako isplate ne budu odobrene. Na kraju krajeva, iako se ne slažemo sa odlukom, u potpunosti je poštujemo i postupićemo u skladu sa tim.“

