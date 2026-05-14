Ukoliko volite tikvice, ovo je recept za vas: Brzo, sočno i jednostavno!

14.05.2026 15:43

Punjene tikvice iz rerne odličan su izbor za lagan, a zasitan ručak. Spoj mljevenog mesa, riže i topljenog sira daje bogat domaći ukus, dok priprema ne oduzima puno vremena.

Recept možete pogledati i na JuTjub kanalu "Kuhinja za 10", gd‌je se posebno izdvajaju recepti s mesom.

Sastojci:

tri srednje tikvice

500 grama mljevenog mesa

jedna glavica luka

jedna manja paprika

četiri kašike kuhane riže

dvije kašike paradajz sosa

jedna kašika paradajz pirea

peršun

150 grama ribanog sira

sol, biber, crvena paprika

ulje

Priprema:

Tikvice operite, prerežite uzdužno i izdubite sredinu kako biste dobili male čamce. Izdubljeni dio sitno nasjeckajte i ostavite sa strane.

Na malo ulja propržite luk dok ne postane staklast, zatim dodajte mljeveno meso i kratko dinstajte. Potom dodajte kuhanu rižu, sjeckanu papriku i unutrašnjost tikvica pa sve zajedno kuhajte nekoliko minuta.

Nakon toga, umiješajte paradajz sos i paradajz pire, začinite po ukusu i ostavite da lagano krčka nekih 10 minuta. Na kraju dodajte peršun.

Tepsiju premažite uljem i napunite tikvice pripremljenim smjesom. Prekrijte aluminijskom folijom i pecite nekih 30 minuta na 220°C, dok tikvice ne omekšaju. Kada je gotovo, uklonite foliju, pospite ribanim sirom i vratite u rernu još pet minuta da se sir otopi i porumeni. Poslužite toplo uz jogurt ili svježu salatu, piše Kliks

