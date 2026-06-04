Od danas jednim tagom kroz Srbiju i Srpsku

Autor:ATV
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Na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno korišćenje jednog TAG uređaja, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Srbije".
U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa "Autoputevima Republike Srpske" omogućila korisnicima da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Srbiji i Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama.
Novi sistem naplate putarina stupa na snagu u 9.00 časova.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da jedan TAG uređaj za putarine u Srbiji i u Republici Srpskoj nije samo tehničko rješenje.
"To je još jedna potvrda naše povezanosti sa maticom. U praktičnom smislu manje čekanja, više kretanja, jednostavnije povezivanje ljudi i privrede", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Iz "Puteva Srbije" naglasili su da integrisani sistem elektronske naplate putarine "TOLL4ALL" sada obuhvata pet sistema koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.
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