Dodik: 4. jun - crni datum za Pale i sarajevsko-romanijsku regiju

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je 4. jun 1992. godine, kada je mučki ubijeno 45 srpskih boraca u klancu, u Žepi, u zasjedi koju su im, uprkos prethodnom dogovoru, postavili muslimanski zločinci, crni datum za Pale i sarajevsko-romanijsku regiju.

​"Naši hrabri borci krenuli su ka Žepi u plemenitu i humanu misiju da dostave hranu, vodu i sanitetski materijal svojim saborcima, njih 13, koji su obezbjeđivali radio-relejni objekat na Zlovrhu, prenosi Srna

Uprkos prethodnom dogovoru o mirnom prolasku kolone, mučki napad muslimanskih vojnika iz zasjede pokazao je surovost i bestijalnost onih koji nikada nisu marili za data obećanja, datu riječ, dogovor, a još manje za živote ljudi", istakao je Dodik za Srnu povodom 34 godine od stradanja 45 srpskih vojnika u Žepi.

Dodik je podsjetio da su tog 4. juna 1992. godine Pale bile zavijeno u crno, jer skoro da nije bilo kuće koja nije izgubila svog najbližeg.

"To je dan tuge, bola i sjećanja, ali i dan kada se sa posebnim poštovanjem poklanjamo žrtvi ljudi koji su svoje živote položili da bi pomogli saborcima. Svako od tih 45 imena predstavlja jednu ugašenu mladost, jednu porodicu koja je ostala bez sina, oca, brata ili supruga. Njihova žrtva ne smije biti svedena na broj, niti prepuštena zaboravu. Ona je trajni zavjet našem narodu da čuvamo istinu o stradanju Srba i da njegujemo kulturu pamćenja kao temelj nacionalnog dostojanstva i ponosa", naglasio je Dodik.

On je naveo da četiri dana nakon njihovog stradanja, na dan sahrane 8. juna 1992. godine, dok jauci ožalošćenih majki i rodbine od‌jekuju ulicama Pala, muslimanski zločinci ponovo pokazuju da im ništa nije sveto, već kukavički, kako oni samo i mogu i znaju, napadaju i pokušavaju da izvrše proboj na Trebević, znajući da su linije oslabljene jer je većina boraca bila na posljednjem ispraćaju svojih saboraca stradalih u klancu, u Žepi.

"Muslimanski vojnici iskoristili su ovu privremenu ranjivost i tugu srpskih boraca, kao i oslabljenu brojnost u rovovima na Trebeviću i krenuli u siloviti pješadijski napad na području Vidikovca i okolnih kota, s ciljem da probiju liniju, ovladaju ključnim visovima i prodru dublje ka teritoriji Pala", podsjetio je Dodik.

On je naveo da je vijest o ovoj još jednoj mučkoj, ali žestokoj akciji muslimana, koji su nahrlili prema Trebeviću, srpske borce zatekla u vrijeme sahrane, te su svi odmah reagovali i direktno sa groblja prebačeni na trebevićke položaje da bi zaustavili njihov prodor.

"Da nije bilo njihove brze i pravovremene reakcije, pitanje je šta bi tada bilo sa cijelim ovim područjem Trebevića, Pala i dalje ka Romaniji. Iako su pretrpjeli gubitke, srpske snage su uspjele da se konsoliduju i potisnu neprijatelja na početne položaje, čime je spriječen planirani proboj ka Palama čije bi posljedice bile nesagledive", naglasio je Dodik.

On je istakao da je ova bitka bila jedna od najkrvavijih na ovom području u prvim mjesecima rata.

"Tog dana, 8. juna 1992, na dan sahrane 45 vojnika, poginulo je još 14 boraca na Trebeviću. Stradanje 59 srpskih boraca u samo četiri dana i to u prvim mjesecima Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je ogroman udarac i ogroman gubitak za Pale, kao i okolna mjesta. Danas, 34 godine kasnije, kada se prisjećamo stradalih boraca u Žepi i na Trebeviću, odajemo poštu njihovoj hrabrosti i odlučnosti da brane svoj narod i svoja ognjišta u teškim i sudbonosnim vremenima", istakao je Dodik.

On je naglasio da je njihova žrtva ugrađena u temelje Republike Srpske i obavezuje da čuvamo njene institucije i jedinstvo, jer zahvaljujući njima danas živimo slobodu koju su oni izvojevali, u svojoj Republici Srpskoj, koja je vječni garant našeg i opstanka budućih generacija.

"Neka je vječna slava i vječno hvala 45-orici srpskih junaka stradalih u Žepi i njih 14 poginulih na Trebeviću koji su tada odbranili ne samo Pale, već i Republiku Srpsku. Da tada nisu bili organizovani, hrabri, brzi i odani svom narodu i svojoj domovini, vjerujem da je pitanje da li bi danas imali Republiku Srpsku. Njihova imena i njihova žrtva žive i živjeće u sjećanju srpskog naroda. Oni ostaju trajni podsjetnik da sloboda nikada nije bila darovana, već skupo plaćena životima i dijelovima tijela najboljih među nama", poručio je Dodik.