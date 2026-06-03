Stevandić: Đajića i Ćurlu prijavio čovjek kojem je Ćurla prijetio upotrebom pištolja

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da ni on, ni njegov kabinet, nisu prijavili Vladu Đajića i Milana Ćurlića Ćurlu, već da je to uradio "čovjek kojeg su obmanuli".

On je dodao da je Ćurla, kada ih je taj čovjek "prozreo", prijetio upotrebom pištolja.

"Vlado Đajić i Ćurla su lažovčine i treba da odgovaraju. Moj kabinet i ja ih nismo prijavili policiji, ali jeste čovjek koga su obmanuli, uzurpirali mu imovinu, pa kada ih je prozreo - Ćurla mu prijetio upotrebom pištolja", rekao je Stevandić i dodao:

"Detaljno sam obaviješten jutros, kada sam odobrio saopštenje".

Vlado Đajić i Ćurla su lažovčine i treba da odgovaraju. Moj kabinet i ja ih nismo prijavili policiji, ali jeste čovjek koga su obmanuli, uzurpirali mu imovinu, pa kada ih je prozreo - Ćurla mu prijetio upotrebom pištolja. Detaljno sam obaviješten jutros, kada sam odobrio saopštenje. — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 3, 2026

Podsjećamo, Milan Ćurlić Ćurla i doktor Vlado Đajić prijavljeni su za lažno predstavljanje nakon događaja u mjestu Omarska kod Prijedora, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Narodne skupštine.

Naime, kako navode iz Kabineta, Ćurlić, pozivajući se na Vladu Đajića, lažno predstavio ugovarajući postavljanje bilborda na privatnom posjedu za tzv. krajiško veče, a pozivajući se na navodni dogovor sa Kabinetom predsjednika Narodne skupštine".

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"Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske obavještava javnost o sinoćnim događajima na teritoriji Grada Prijedora gdje se lice Milan Ćurlić Ćurla, pozivajući se na dr Vladu Đajića, lažno predstavilo ugovarajući postavljanje bilborda na privatnom posjedu za tzv. krajiško veče, a pozivajući se na navodni dogovor sa Kabinetom predsjednika Narodne skupštine.

To predstavlja svjesnu laž nakon koje je došlo do incidenata na teritoriji Mjesne zajednice Omarska, te su oba lica – Milan Ćurlić Ćurla i dr Vlado Đajić prijavljena policiji radi lažnog predstavljanja i upućenih prijetnji vlasnicima bilborda", navode iz Kabineta.

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Iz Kabineta predsjednika Narodne skupštine navode da se "ograđuju od ovakvih i sličnih aktivnosti u budućnosti".

"Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske obavještava i narodnog poslanika Vladu Đajića i lice poznato kao Ćurla da se u ime kabineta i Narodne skupštine ne mogu lažno predstavljati i da time čine krivično djelo, te se Kabinet ograđuje od ovakvih i sličnih aktivnosti u budućnosti i zahtijeva od nadležnih organa da procesuiraju svako kršenje zakona", navode iz Kabineta.