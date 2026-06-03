Makron ih "reklamirao", a oni bankrotirali: Propala čuvena francuska firma

Francuska kompanija „Daloz“, proizvođač plavih stakala za naočare koje je početkom godine nosio francuski predsjednik Emanuel Makron na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, završila je u postupku sudske likvidacije, a 29 radnika moglo bi da ostane bez posla.

Kompanija je dospjela u finansijske probleme uprkos velikoj medijskoj pažnji koju je privukla nakon što se Makron u januaru pojavio sa naočarima u stilu filma „Top Gan“, sa plavim refleksivnim staklima. Francuski predsjednik nosio ih je desetak dana kako bi zaštitio oči nakon infekcije, a fotografije su obišle svjetske medije, prenosi TF1.

Model naočara „Aviator Sun“ koji je nosio Makron proizvodi firma „Rusij“, prodaje se po cijeni od 659 evra i privukao je veliku pažnju javnosti. U kompaniji „Daloz“ su tada otvoreno pozdravili neočekivanu globalnu promociju, očekujući da bi mogla da podstakne prodaju, ali to nije zaustavilo finansijski pad.

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Francuski registri preduzeća i baze poslovnih podataka i dalje vode firmu „Daloz“ kao aktivnu pravnu osobu, ali sa oznakom „liquidation judiciaire“ (sudska likvidacija u toku), što je uobičajeno dok traje postupak gašenja i prodaje imovine. Kompanija je od januara 2024. godine bila u postupku „redressement judiciaire“ (sudski nadzor nad restrukturiranjem), ali plan oporavka nije uspio da stabilizuje poslovanje niti da obezbijedi nastavak proizvodnje.

Firmu „Daloz“ osnovao je 1957. godine Kristijan Daloz, a kompanija je postala poznata po proizvodnji visokokvalitetnih stakala za naočare za sunce.

Njen osnivač smatra se jednim od pionira primene polikarbonata u optičkoj industriji.

Poslednjih godina kompanija je pokušala da se pozicionira u segmentu premijum proizvoda i da deo proizvodnje vrati u Evropu, ali takva strategija nije uspela da zaustavi pogoršanje poslovnih rezultata, prenosi Blic.