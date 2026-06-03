Tužilaštvo Crne Gore zatražilo maksimalnu zatvorsku kaznu za Zvicera

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore predložilo je danas Višem sudu u Podgorici da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoja Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek.

Iznoseći završne riječi, specijalni tužilac Zoran Vučinić zatražio je da sud odbjeglog Kotoranina osudi na 15 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije u kojoj se nalaze suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović.

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"Za svako krivično djelo šverc droge, koje je izvršio Zvicer, predlažem da ga osudite na po 10 godina zatvora, koliko predlažem i za pranje novca koje mu se, takođe, stavlja na teret. Za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija za Zvicera predlažem zatvorsku kaznu od osam godina", dodao je on.

Za suspendovanog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, tužilac je sudu predložio da ga osudi na osam godina zatvorske kazne zbog članstva u Zvicerovoj kriminalnoj grupi.

"Predlažem da ga na po 15 godina zatvora osudite za svako krivično djelo šverc droge koje je izvršio, za krijumčarenje cigareta osam godina, koliko ga treba osuditi i za zloupotrebu službenog položaja. Za nedozvoljeno držanje oružja za Lazovića predlažem dvogodišnju zatvorsku kaznu", rekao je Vučinić.

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Osmogodišnje kazne zatvora zatražio je i za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera – Ljuba Milovića, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića.

Vučinić je sudu predložio da na osam godina zatvora Milovića osudi zbog oružja, a na dvije godine dužu kaznu za šverc droge, prenosi RTCG.

On je i za Vujotića, Živkovića, Pantovića, Radovana Mujovića, Roganovića i Spasojevića predložio desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog šverca narkotika.

"Zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija na po osam godina zatvora treba osuditi Živkovića i Radovana Mujovića. Dvogodišnje zatvorske kazne zbog oružja predlažem za Petra Mujovića kojeg treba osuditi i na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva Jovana Vukotića", predložio je danas tužilac.

Osmogodišnju kaznu zatvora zbog pranja novca predložio je za Radovana Mujovića, dok je dvije godine dužu kaznu za isto krivično djelo zatražio za Perovića kojem se na teret stavlja da je oprao najmanje 926.100 evra Zvicerovih "prljavih para".

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Vučinić je predložio i da se od Radovana Mujovića i Perovića trajno oduzme imovina za koju je, tvrdi, utvrđeno da je stečena novcem od kriminalnih poslova.

Tvrdeći da je u postupku dokazano da su svi optuženi izvršili krivična djela za koja se terete, Vučinić je danas ponovio da se optužnica zasniva na "Skaj" materijalu koji je za njih pravno valjan dokaz.

Novo ročište zakazano je za 16. jun, kada će završne riječi iznijeti optuženi i njihovi branioci.

(SRNA)