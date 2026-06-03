Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku: Ulice pod vodom

Autor:ATV
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Snažno nevrijeme pogodilo je danas dijelove Hrvatske, a najviše kiše palo je u Splitu. Za kratko vrijeme stvorile su se vodene bujice u više dijelova grada, piše Dalmacija danas.
Do 12.30 sati na području Solina palo je 50 litara kiše po kvadratnom metru, a nakon toga kišno nevrijeme zahvatilo je Split i okolinu, zbog čega su brojne saobraćajnice završile pod vodom, prenosi Indeks.hr.
PU splitsko-dalmatinska upozorila je da su kolovozi mokri i klizavi te vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu.
Upozorili su i na moguću pojavu odrona. Policija je objavila da je na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimila dojave o izlijetanju poklopaca šahtova te o odronu na Staroj kliškoj cesti.
Nadležne službe su na terenu i saniraju posljedice nevremena.
U tim dijelovima zemlje saobraćaj se odvija otežano. Na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozilo se brzinom do 20 kilometara na čas, a vidljivost je bila izuzetno loša.
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