Otkrivena nova vrsta pauka: Ima neviđenu metod hvatanja mrava

Autor:ATV redakcija
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Nova vrsta pauka koji plete mrežu od svile sličnu katapultu kako bi uhvatio samo jednu vrstu mrava otkrivena je u udaljenim kišnim šumama sjeverne Australije.
Istraživači vjeruju da je noćni predator razvio ovu jedinstvenu metodu lova kako bi se hranio agresivnim mravima, koji su poznati kao izuzetno opasan i neobičan plen za pauke, piše BBC .
Zamka koristi svoju „izuzetno veliku silu“ da izbaci mrava u veću mrežu pri „15 puta većoj ekstremnoj G-sili koju doživljavaju piloti mlaznih aviona“, rekao je vodeći istraživač, prof. Adžaj Narendra.
Iako još nije zvanično imenovan, naučnici su malog pauka nazvali „balista“, po drevnom oružju za bacanje kamenja u borbi.
„Mehanizam zamki izgleda da se razvio kao visoko specijalizovan način koji omogućava pauku da 'izabere' potencijalno opasan plen jedan po jedan i da ga odnese na bezbjednu udaljenost od mravinjaka i gnezda“, rekao je istraživač dr Jonas Volf.
„Mravi imaju hemijsku odbranu, uključujući i sposobnost da ubodu kod nekih vrsta, i mogu brzo pozvati rojeve drugih mrava kao pojačanje kako bi porazili potencijalne predatore“, objasnio je Narendra.
Njihov tim sa Univerziteta Makvori u Australiji proveo je 10 noći u tropskim kišnim šumama sjevernog Kvinslenda, snimajući ponašanje pauka brzim i infracrvenim kamerama.
Prema njihovim nalazima, objavljenim u časopisu Current Biology, pauk „balista“ živi u drveću naseljenom agresivnim i teritorijalnim zelenim mravima vrste Oecophylla smaragdina, a dan provodi u mrežama skrivenim na donjoj strani listova.
Nakon zalaska sunca, spušta se oko 50 centimetara do lista, grane ili šumskog tla i stvara sidrišnu tačku koristeći svilenu nit. Zatim provodi sate stvarajući konusnu konstrukciju od desetina zategnutih linija, oko kojih na kraju obavija tanju vrstu svile prije nego što je povuče nagore.
U roku od nekoliko trenutaka, naučnici su primetili zelene mrave kako se približavaju zamci i grizu je, što je aktiviralo oprugu i plen je izbačen u paukovu mrežu pri „ekstremnom“ ubrzanju.
Naučnici su utvrdili da su ovi zeleni mravi bili jedini plen koji je pauk uhvatio, čak i kada su drugi noćni mravi bili pušteni u blizini zamke. Pretpostavljaju da pauk dodaje feromone u zamku kako bi privukao i razljutio samo zelene mrave.
„Ovo je bez presedana. Čini se da je ovo jedini slučaj u kome je paukova mreža dizajnirana da uhvati jednu vrstu plena i u kome mehanizam aktivira sam plen, a ne predator“, rekao je Narendra.
Pauka, koji pripada rodu Propostira, prvobitno je primetio biomedicinski istraživač Greg Anderson, takođe istraživač paukova i fotograf.
(indeks)
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