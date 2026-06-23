Otkrivena nova vrsta pauka: Ima neviđenu metod hvatanja mrava

Nova vrsta pauka koji plete mrežu od svile sličnu katapultu kako bi uhvatio samo jednu vrstu mrava otkrivena je u udaljenim kišnim šumama sjeverne Australije.

Istraživači vjeruju da je noćni predator razvio ovu jedinstvenu metodu lova kako bi se hranio agresivnim mravima, koji su poznati kao izuzetno opasan i neobičan plen za pauke, piše BBC .

Zamka koristi svoju „izuzetno veliku silu“ da izbaci mrava u veću mrežu pri „15 puta većoj ekstremnoj G-sili koju doživljavaju piloti mlaznih aviona“, rekao je vodeći istraživač, prof. Adžaj Narendra.

Pauk dobio nadimak po drevnom oružju

Iako još nije zvanično imenovan, naučnici su malog pauka nazvali „balista“, po drevnom oružju za bacanje kamenja u borbi.

„Mehanizam zamki izgleda da se razvio kao visoko specijalizovan način koji omogućava pauku da 'izabere' potencijalno opasan plen jedan po jedan i da ga odnese na bezbjednu udaljenost od mravinjaka i gnezda“, rekao je istraživač dr Jonas Volf.

„Mravi imaju hemijsku odbranu, uključujući i sposobnost da ubodu kod nekih vrsta, i mogu brzo pozvati rojeve drugih mrava kao pojačanje kako bi porazili potencijalne predatore“, objasnio je Narendra.

Njihov tim sa Univerziteta Makvori u Australiji proveo je 10 noći u tropskim kišnim šumama sjevernog Kvinslenda, snimajući ponašanje pauka brzim i infracrvenim kamerama.

Provodi dan na donjoj strani listova

Prema njihovim nalazima, objavljenim u časopisu Current Biology, pauk „balista“ živi u drveću naseljenom agresivnim i teritorijalnim zelenim mravima vrste Oecophylla smaragdina, a dan provodi u mrežama skrivenim na donjoj strani listova.

Nakon zalaska sunca, spušta se oko 50 centimetara do lista, grane ili šumskog tla i stvara sidrišnu tačku koristeći svilenu nit. Zatim provodi sate stvarajući konusnu konstrukciju od desetina zategnutih linija, oko kojih na kraju obavija tanju vrstu svile prije nego što je povuče nagore.

U roku od nekoliko trenutaka, naučnici su primetili zelene mrave kako se približavaju zamci i grizu je, što je aktiviralo oprugu i plen je izbačen u paukovu mrežu pri „ekstremnom“ ubrzanju.

„Ovo je bez presedana“

Naučnici su utvrdili da su ovi zeleni mravi bili jedini plen koji je pauk uhvatio, čak i kada su drugi noćni mravi bili pušteni u blizini zamke. Pretpostavljaju da pauk dodaje feromone u zamku kako bi privukao i razljutio samo zelene mrave.

„Ovo je bez presedana. Čini se da je ovo jedini slučaj u kome je paukova mreža dizajnirana da uhvati jednu vrstu plena i u kome mehanizam aktivira sam plen, a ne predator“, rekao je Narendra.

Pauka, koji pripada rodu Propostira, prvobitno je primetio biomedicinski istraživač Greg Anderson, takođe istraživač paukova i fotograf.

(indeks)