Logo

Obračun u Bugojnu: Predsjednik Skupštine prijetio načelniku

23.06.2026 21:17

Komentari:

0
Обрачун у Бугојну: Предсједник Скупштине пријетио начелнику
Foto: Artinfo.ba

U zgradi Opštine Bugojno jutros je došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je, prema navodima iz kabineta načelnika, predsjednik skupštine Igor Vrljić (HDZ) uputio fizičke prijetnje i uvrede načelniku Edinu Mašiću (SDP).

Iz kabineta načelnika saopšteno je da je njegova bezbjednost ugrožena, te da je slučaj odmah prijavljen Policijskoj stanici Bugojno. Policijski službenici su izašli na teren i uzeli izjave od prisutnih.

U saopštenju se navodi da su i ranije postojale prijetnje i verbalni napadi s govornice Skupštine, ali da je današnji incident ocijenjen kao najteži do sada.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 10.05 sati kada je Vrljić došao u prostorije opštinske administracije i raspitivao se o načelniku.

Nakon što mu je savjetnik načelnika prenio informaciju da je načelnik odsutan i da se vraća između 11.00 i 11.30 sati, Vrljić je pred svjedocima izrekao brutalne prijetnje: "Azame, reci načelniku, ovo mu je posljednja opomena. Bolje mu je da ne dolazi danas na posao. Da je ovd‌je, polomio bih ga. J... mu Bog m...". Nakon toga se, vidno ljut i bez ikakvog obrazloženja, udaljio iz prostorije.

Iz kabineta načelnika oštro su osudili ponašanje, navodeći da je neprihvatljivo da se predsjednik Skupštine ponaša na takav način. Takođe tvrde da su napetosti posljedica političkih pritisaka i neslaganja oko načina rada opštinske administracije.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju slučaja i prikupljanju izjava, a više informacija očekuje se nakon okončanja istrage.

(Vijesti.ba)

Podijeli:

Tagovi :

Bugojno

načelnik

Igor Vrljić

Edin Mašić

Komentari (0)

Pročitajte više

Роналдови голови засјенили побједу Португала

Fudbal

Ronaldovi golovi zasjenili pobjedu Portugala

15 min

0
Наташа Аксентијевић

Scena

Nataša Aksentijević o Melini: Ne možeš na dijelove svoje prošlosti da se ljutiš

17 min

0
Паук

Nauka i tehnologija

Otkrivena nova vrsta pauka: Ima neviđenu metod hvatanja mrava

38 min

0
Понуда за крај на столу

Svijet

Ponuda za kraj na stolu

45 min

0

Više iz rubrike

Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

Gradovi i opštine

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

5 h

1
Локализован пожар на депонији "Уборак"

Gradovi i opštine

Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

5 h

0
Кружни ток Јабука

Gradovi i opštine

Opasnost u kružnom toku Jabuka: Vozila u kontra smjeru

6 h

1
Вожња у рикверц у Сарајеву

Gradovi i opštine

Ušao u suprotnu traku pa vozio u rikverc - nesvakidašnji snimak iz BiH

7 h

0

  • Najnovije

21

21

Srbin ulovio čudovište od 65 kilograma u Španiji: Srce je htjelo da iskoči iz grudi

21

17

Obračun u Bugojnu: Predsjednik Skupštine prijetio načelniku

21

12

Ronaldovi golovi zasjenili pobjedu Portugala

21

10

Nataša Aksentijević o Melini: Ne možeš na dijelove svoje prošlosti da se ljutiš

20

49

Otkrivena nova vrsta pauka: Ima neviđenu metod hvatanja mrava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima