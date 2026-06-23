Obračun u Bugojnu: Predsjednik Skupštine prijetio načelniku

U zgradi Opštine Bugojno jutros je došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je, prema navodima iz kabineta načelnika, predsjednik skupštine Igor Vrljić (HDZ) uputio fizičke prijetnje i uvrede načelniku Edinu Mašiću (SDP).

Iz kabineta načelnika saopšteno je da je njegova bezbjednost ugrožena, te da je slučaj odmah prijavljen Policijskoj stanici Bugojno. Policijski službenici su izašli na teren i uzeli izjave od prisutnih.

U saopštenju se navodi da su i ranije postojale prijetnje i verbalni napadi s govornice Skupštine, ali da je današnji incident ocijenjen kao najteži do sada.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 10.05 sati kada je Vrljić došao u prostorije opštinske administracije i raspitivao se o načelniku.

Nakon što mu je savjetnik načelnika prenio informaciju da je načelnik odsutan i da se vraća između 11.00 i 11.30 sati, Vrljić je pred svjedocima izrekao brutalne prijetnje: "Azame, reci načelniku, ovo mu je posljednja opomena. Bolje mu je da ne dolazi danas na posao. Da je ovd‌je, polomio bih ga. J... mu Bog m...". Nakon toga se, vidno ljut i bez ikakvog obrazloženja, udaljio iz prostorije.

Iz kabineta načelnika oštro su osudili ponašanje, navodeći da je neprihvatljivo da se predsjednik Skupštine ponaša na takav način. Takođe tvrde da su napetosti posljedica političkih pritisaka i neslaganja oko načina rada opštinske administracije.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju slučaja i prikupljanju izjava, a više informacija očekuje se nakon okončanja istrage.

(Vijesti.ba)