Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH je došao do saznanja da je u travničkom naselju Zaselje na hrišćanski pravoslavni krst, i u pravcu pravoslavnog groblja u naselju Zaselje kod Travnika ispaljeno više desetina projektila iz vatrenog oružja.

Cilj je bio, kažu u Odboru, da se hrišćanski pravoslavni krst presiječe.

- Krst je postavio jedan Srbin pravoslavac koji je protjeran iz Travnika i sada živi u Australiji. Cilj postavljanja krsta je bio da obilježi groblje i područje gdje su nekad živjeli Srbi. Takođe, Srbin iz Australije je i ogradio prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u Zaselju - saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

U Zaselju i Šuviri je, prema zvaničnim podacima sa popisa iz 1991. godine, živjelo 60 osoba. Svih 60 stanovnika su bili Srbi.

Prema podacima sa popisa iz 2013.godine, u naselju Zaselje nema nijednog Srbina.

- Ovim putem postavljamo pitanje organima vlasti u Travniku i Sarajevu šta su preduzeli da se pronađu izvršioci ovog krivičnog djela? - pitaju u Odboru.

Dodaju da ovakva krivična djela koja su izvršena na način da su oštećeni vjerski simboli, imaju element uznemirenja javnosti, i potrebno je da organi vlasti javnosti saopšte šta su preduzeli da se identifikuju lica koja oštećuju vjerske simbole.

(RTRS)