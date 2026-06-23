Požar u Mostaru ne može se gasiti vodom, krenulo se sa zasipanjem: Šteta višemilionska

Požar na deponiji Uborak više se ne može gasiti vodom, zbog čega se krenulo sa zasipanjem deponijskih polja, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Kordić je naveo da je ovu odluku donio Krizni štab, formiran zbog požara na deponiji.

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-Trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je da do kraja ugasimo požar, a drugi odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru sa vatrogascima utvrđeno je da je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te je angažovana firma koja će već danas početi taj proces – rekao je Kordić, prenosi Fena.

Praćenje kvaliteta vazduha

On je dodao da je donesena odluka da bude angažovana firma koja će kontinuirano vršiti nadzor kvaliteta vazduha u Mostaru.

Prema njegovim riječima, grad trenutno razgovara sa više sanitarnih deponija na području Federacije BiH i Republike Srpske o prihvatu otpada.

Izgorjela oprema i objekti

Kordić je potvrdio da je požar prouzrokovao višemilionsku štetu.

– Komisija će izaći na teren kada to uslovi dozvole. Šteta je zasigurno višemilionska. Izgorjele su veoma vrijedne mašine, reciklažno dvorište, mašine za razdvajanje otpada i sva tehnika kojom je upravljalo JP „Deponija“. Izgorjeli su i objekti. Oprema je osigurana kod osiguravajućih kuća, koje su obaviještene, ali i to je proces koji ima svoju dinamiku – zaključio je Kordić.

Požar na Uborku izbio je u ponedjeljak ujutro i još se utvrđuju uzroci. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

(Crna-Hronika)