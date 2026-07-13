Čeka se izvještaj o djelovanju MUP-a na Palama

Svi su zdravo i dobro – takve su informacije iz bolnice u Istočnom Sarajevu. Ljekarima u toj bolnici se poslije neslavne zabave prijavilo 5 odraslih osoba, od kojih je četvoro odmah tu noć pušteno kući, dok je jedna osoba zadržana u bolnici i ljekari očekuju da će uskoro biti otpuštena iz bolnice.

Identitet osobe koja je zadržana u bolnici poznat je široj javnosti, policiji, ali i građanima na Palama. Ostali koji kažu da su oštećeni traže objašnjenja iz MUP-a.

"Ja hoću da mi se kaže što sam ja istučen. Ne interesuje me ni Marko, niko me ne interesuje, hoću da znam što sam dobio batine na pravdi Boga. Nagnječili su mi rebra, slomili nogu. Hoće li meni neko sada doći i reći, izvini, pogriješili smo, evo tebi deset dnevnica koje si trebao zaraditi na Palama", rekao je Bojan Minić, konobar.

MUP prikuplja zvanične prigovore. Nezvanično, pored obezbjeđenja koje nema dozvolu za obezbjeđenje i targetirano je akcijom, policija je reagovala prema onim koji su ometali rad policije kad su krenuli da izvode pripadnike obezbjeđenja napolje. Izvinjenje će stići ako tako utvrdi interna kontrola MUP-a, najavljuju zvaničnici. Upravo zbog toga na Pale je stigao direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

"Čovjek je tu došao da kaže da mu je stvarno žao što se desilo, pokrenuo je unutrašnju kontrolu svega toga. Mi kao roditelji nećemo, najvjerovatnije stati na ovome. Ići ćemo da se tuže ti neki koji su bili odgovorni za ovo. Sad ne mogu reći u ime svih, malo nam je direktor ulio neku nadu", rekao je Dragan Jokić, otac Mladena Jokića.

"Direktor je sagovornike upoznao sa razlozima organizovanja navedene akcije, dok je građanima koji smatraju da su oštećeni poručio da će Jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima, preduzeti odgovarajuće mjere", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Ranije su iz MUP-a saopštili da su sprovodili raciju zbog grupe koja nelegalno obezbjeđuje objekte, a čiji su pripadnici poznati policiji i zbog drugih krivičnih dijela. Kostrešević se sastao i sa načelnikom Pala, ali i gradonačelnikom Istočnog Sarajeva.

"Ja podržavam rad, da me neko pogrešno ne shvati, i treba da rade, ali da rade po zakonu i po ovlaštenjima koja imaju da ne prekoračuju svoja ovlaštenja, pozivam ministra unutrašnjih poslova da preispita šta se desilo, da podnese izvještaj Tužilaštvu, da Tužilaštvo vidi da li ima elemenata upotrebe prekomjerne sile", rekao je Dejan Kojić, načelnik Pala.

"Neću ni u jednom trenutku reći policija je tukla ljude, ali ću reći ako je policija prekomjerno upotrijebila silu, onda u odgovarajućem postupku treba da budu sankcionisani i kažnjeni za to. Ali ću isto tako reći MUP treba da radi svoj posao, i ukoliko oni kažu da je nešto nezakonito, nelegalno, podržavam ih 100%", rekao je Ljubiša Đosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Nakon racije, ispostavilo se da objekat nekadašnje diskoteke Enigma nema dozvolu za rad, da organizator nije registrovan za tu djelatnost, te da privedeno obezbjeđenje nije legalno. A o navodnoj prekomjernoj upotrebi sile oglasili su se i čelni ljudi Republike Srpske.

"Ukoliko bude bilo bilo kakvih propusta, oni će biti sankcionisani i u ime Vlade – ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo šta što nije zaslužio, nastojaćemo da to rehabilitujemo u svakom smislu te riječi", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska Minić: Završava se kontrola povodom događaja u nelegalnom objektu na Palama

Prije manje od mjesec dana, upravo na Palama otvorena je nova zgrada Policije. Tom prilikom prvi čovjek SNSD-a je pozvao je na nultu toleranciju za sve koji egzistiraju s druge strane zakona. Danas kaže, u Istočnom Sarajevu se vraćaju kriminalne grupe koje treba zaustaviti.

"Žao mi je što su neki momci i cure sa Pala se zadesili tu i što se to desilo. To mi je žao. Ali da neko to koristi za ličnu ili neku drugu promociju to je problem.Ako bude prekoračenja ovlaštenja, naravno da će određeni ljudi snositi sankcije, ali ja sam uvijek na strani policije i potrebe da se uspostavi javni red i mir. Na Palama, i Istočnom Sarajevu ponovno se vraćaju kriminalne grupe koje žele da prevladaju ukupnim dnevnim i noćnim situacijama i mi ćemo sada upravo zbog njih i takvih locirati naše dodatne bezbjednosne snage, policijske tamo jer smatramo i bojimo se da zbog ponašanja takvih kriminalnih grupa jedan broj ljudi ima strah i mi ne želimo da iko živi u strahu u Republici Srpskoj", rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Republika Srpska Dodik: Čeka se izvještaj o postupanju u Palama, ali niko ne može da ponižava policiju

Bilo je danas i razmjene optužbi na lokalnom i republičkom institucionalnom, ali i političkom nivou. Načelnik Pala rekao je da već 7 godina događaje na Palama obezbjeđuje grupa koja nema dozvolu za rad – ne vidi u tome svoju i poziva na odgovornost MUP-a.

Sporna grupa izbacivača povezuje se s Paljanima neslavno poznatim imenima. Bezbjednosne okolnosti na Palama i u Istočnom Sarajevu se mijenjaju – to ne mora posebno da utvrđuje nijedna unutrašnja kontrola.