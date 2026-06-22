"Konferencija beba" u Vlasenici

U Vlasenici je održana tradicionalna manifestacija "Konferencija beba" koja je na Trgu srpskih boraca okupila veliki broj mališana.

Za predsjednika tročlanog predsjedništva izabrana je najmlađa beba – Nenad Jurošević, rođen 17. februara 2026. godine.

U okviru takmičarskog dijela programa, u tradicionalnoj "puzijadi" pobijedio je David Radojčić, rođen 16. januara ove godine.

Za nešto starije bebe organizovana je zabavna igra "muzičke stolice", koja je izmamila velike aplauze publike, dok u disciplini "Najbrži tata u presvlačenju bebe" ove godine nije bilo prijavljenih takmičara.

Gost večeri bio je poznati dječiji pjesnik i animator Tode Nikoletić, koji je svojim nastupom oduševio i zabavio publiku, a manifestaciju su razigranim programom uljepšali mališani iz vrtića "Prvi koraci" i učesnici ritmičke sekcije Osnovne škole "Vuk Karadžić" Vlasenica.

Opština Vlasenica je za pobjednike manifestacije pripremila prigodne poklone i paketiće, najspretnijim bebama uručene su zahvalnice, dok je poseban poklon obezbijeđen za porodicu Golijan, kao porodicu sa najviše djece.

Organizatori ovogodišnje "Konferencije beba" su Kulturni centar Vlasenica, Turistička organizacija opštine Vlasenica i Opština Vlasenica, dok je generalni pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, prenosi Srna.