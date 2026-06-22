Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak

Zbog velikog požara koji je jutros zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno d‌jelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sjednice gradskog i kantonalnog štaba Civilne zaštite da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom, piše Fena.

– Odmah nakon dojave na teren su izašle sve nadležne službe – vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge službe. Zatekli smo ogroman požar koji je devastirao lokalitete Buđevci i Uborak. Izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spasena je upravna zgrada – rekao je Kordić.

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Prema njegovim riječima, šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sjednice gradskog i županijskog štaba Civilne zaštite da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.

– Odmah nakon dojave na teren su izašle sve nadležne službe – vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge službe. Zatekli smo ogroman požar koji je devastirao lokalitete Buđevci i Uborak. Izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spasena je upravna zgrada – rekao je Kordić.

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Prema njegovim riječima, šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju.

Kordić je kazao da proglašenje vanrednog stanja omogućava Štabu civilne zaštite donošenje hitnih naredbi i provođenje mjera potrebnih za prevladavanje krize, posebno kada je riječ o organizaciji odlaganja otpada nakon što je deponija Uborak pretrpjela velika oštećenja.

Pozvao je građane da se odgovorno ponašaju prema otpadu i da do daljnjeg ne odlažu komunalni i kruti otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem.

Istovremeno je privrednim subjektima naloženo da reciklažni otpad, poput ambalaže i stakla, odvoze na reciklažno dvorište na Bišće Polje, dok je komunalnim preduzećima naložena izrada plana reorganizacije sistema zbrinjavanja otpada.

– Trenutno smo u komunikaciji s drugim deponijama kako bismo pronašli lokaciju za privremeno odlaganje otpada dok se stanje na Uborku ne sanira – rekao je Kordić.

Govoreći o gašenju požara, naveo je da su angažovane sve raspoložive snage, uključujući profesionalne vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, vazduhoplovne snage i Oružane snage BiH.

Požar je, kako je kazao, trenutno lokalizovan unutar kruga deponije i nije se proširio na okolno područje.

Na pitanje o mogućem uzroku požara, Kordić je rekao da ne želi da spekuliše te da je u istragu uključena policija, naglasivši da fokus svih institucija trenutno mora biti na saniranju posljedica.

Dodao je da su pomoć gradu ponudili Vlada Federacije BiH, federalni premijer Nermin Nikšić i federalna ministarka okoline i turizma Nasiha Pozder, te da će biti razmotrena mogućnost proglašenja izvanrednog stanja i na višim nivoima vlasti kako bi se osigurala dodatna pomoć za sanaciju štete.

Komandant Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije će se pune posljedice tek sagledati.

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– Stavili smo sve raspoložive snage na raspolaganje, zatražili pomoć drugih opština, a preduzećemo sve potrebne aktivnosti kako bismo spriječili dalje širenje posljedica i omogućili nesmetano funkcionisanje grada. Ovo je izuzetno teška situacija za Mostar i cijelu regiju – rekao je Šuta.

Nadležne službe nastavljaju aktivnosti na gašenju požara, procjeni štete i uspostavljanju alternativnih rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada.