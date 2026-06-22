Od 1. jula: Kraj ere jeftine robe s TEMU-a u EU

Kupci u Evropi na ne-EU platformama poput Temu, Aliekspresa i Šeina uskoro će plaćati više, jer od narednog mjeseca stupa na snagu nova carinska taksa.

Nova carinska taksa od 3 evra na artikle kupljene van Evropske unije počinje se primjenjivati od 1. jula. Ova promjena će poskupjeti jeftiniju onlajn kupovinu.

Pojednostavljena fiksna carinska taksa od 3 evra primjenjivaće se po artiklu kupljenom putem interneta iz zemalja koje nisu članice EU, što znači da će kupci koji naručuju više proizvoda preko platformi kao što su Temu, Aliekspres i Šein plaćati više.

Ova taksa će takođe biti uključena u ukupni iznos na koji se obračunava PDV. Kao rezultat toga, kupovina robe male vrijednosti van EU mogla bi postati skuplja, a proces vraćanja robe takođe bi mogao biti pogođen.

Računa se po artiklu. To znači da, ako neko kupi majicu od prodavača van EU, mora platiti dodatnih 3 evra carinske takse, plus PDV. Ako kupi hlače, suknju i haljinu, to će se tretirati kao tri različita artikla s različitim tarifnim klasifikacijama. Za svaki artikl plaća se posebnih 3 evra, što znači ukupno 9 evra carinske takse, plus PDV.

Primjenjiva carinska taksa određuje se u trenutku uvoza, odnosno kada se roba prijavi carini, a ne na datum kada je narudžba napravljena. Dakle, ako naručite proizvod 29. juna, ali on bude prijavljen carini tek 5. jula, i dalje ćete morati platiti taksu.

Taksa se neće primjenjivati na robu poslatu iz EU. Međutim, kupci trebaju obratiti pažnju: čak i ako kupuju od dobavljača iz EU, taksa od 3 evra će se i dalje primijeniti ako se roba šalje van EU.

Tokom 2024. godine u Evropsku uniju je ušlo 4,6 milijardi malih maloprodajnih paketa, što znači više od 145 paketa u sekundi.

Više od 2,1 milion paketa male vrijednosti do 300 KM je stiglo u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine putem onlajn platformi, poput kineske Temu.

Ovo pokazuju podaci Agencije za poštanski saobraćaj BiH dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Ove pošiljke, prema važećim propisima, ne podliježu carinskim procedurama, niti ih evidentira Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

U praksi, to znači da milioni paketa godišnje ulaze u zemlju bez nadzora i fiskalnih obaveza.

Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One d‌jeluju kao posrednici između prodavaca, uglavnom, iz Kine, i domaćih kupaca, bez formalnog statusa trgovca u BiH. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temu-a koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu, koju često podržava kineska država.

Domaće firme u BiH moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Ukratko, sve ono što TEMU ne mora te može biti mnogo jeftiniji od robe u lokalnim radnjama.

(Vijesti.ba)