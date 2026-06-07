Kupovina sa kineskih platformi uskoro bi mogla biti znatno skuplja

Milioni evropskih građana posljednjih godina navikli su na izuzetno povoljnu kupovinu putem kineskih onlajn platformi poput Temua, Šejna i AliEkspressa. Međutim, od 1. jula na snagu stupa nova mjera Evropske unije koja bi mogla značajno promijeniti način onlajn kupovine.

Evropska unija uvodi fiksnu carinu od tri evra za svaku vrstu proizvoda u pošiljkama iz trećih zemalja čija je vrijednost do 150 evra. Mjera je usmjerena prvenstveno na ogroman broj paketa koji svakodnevno stižu iz Kine na evropsko tržište.

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Iako se iznos od tri evra ne čini velikim, kod jeftinijih proizvoda predstavlja značajno poskupljenje. Tako će majica koja danas košta pet evra ubuduće koštati osam evra, što predstavlja povećanje cijene od čak 60 posto.

Još veći udar osjetiće kupci koji u jednoj narudžbi kupuju više različitih proizvoda. Na primjer, paket koji sadrži majicu, futrolu za telefon i sunčane naočale ukupne vrijednosti 15 eura mogao bi biti opterećen dodatnom carinom od devet evra, pa bi konačan račun iznosio 24 eura.

U Briselu ističu da je cilj nove mjere zaustaviti nekontrolisani priliv jeftine robe iz Azije. Prema podacima Evropske komisije, u zemlje Evropske unije svakodnevno stiže oko 12,6 miliona pošiljki vrijednosti manje od 150 evra, a čak 91 posto njih dolazi s kineskih onlajn platformi.

Evropske vlasti smatraju da domaći trgovci teško mogu konkurisati proizvodima koji direktno stižu iz Kine po veoma niskim cijenama. Osim toga, upozoravaju i na probleme vezane za sigurnost proizvoda, netačno prijavljivanje vrijednosti pošiljki te izbjegavanje carinskih obaveza.

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Nova carina predstavlja samo prvi korak. Evropska unija već priprema širu reformu carinskog sistema koja bi trebala stupiti na snagu do 2028. godine. Planirano je ukidanje sadašnjeg izuzeća za pošiljke do 150 evra, uspostavljanje jedinstvenog sistema praćenja uvoza te dodatne obaveze za velike onlajn platforme.

(Crna-Hronika)