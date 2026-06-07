Logo
Large banner

Kupovina sa kineskih platformi uskoro bi mogla biti znatno skuplja

Autor:

ATV
07.06.2026 19:08

Komentari:

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.
Foto: V H/Pexels

Milioni evropskih građana posljednjih godina navikli su na izuzetno povoljnu kupovinu putem kineskih onlajn platformi poput Temua, Šejna i AliEkspressa. Međutim, od 1. jula na snagu stupa nova mjera Evropske unije koja bi mogla značajno promijeniti način onlajn kupovine.

Evropska unija uvodi fiksnu carinu od tri evra za svaku vrstu proizvoda u pošiljkama iz trećih zemalja čija je vrijednost do 150 evra. Mjera je usmjerena prvenstveno na ogroman broj paketa koji svakodnevno stižu iz Kine na evropsko tržište.

Полиција ФБиХ

Hronika

Još jedna pucnjava u BiH, ima ranjenih

Iako se iznos od tri evra ne čini velikim, kod jeftinijih proizvoda predstavlja značajno poskupljenje. Tako će majica koja danas košta pet evra ubuduće koštati osam evra, što predstavlja povećanje cijene od čak 60 posto.

Još veći udar osjetiće kupci koji u jednoj narudžbi kupuju više različitih proizvoda. Na primjer, paket koji sadrži majicu, futrolu za telefon i sunčane naočale ukupne vrijednosti 15 eura mogao bi biti opterećen dodatnom carinom od devet evra, pa bi konačan račun iznosio 24 eura.

U Briselu ističu da je cilj nove mjere zaustaviti nekontrolisani priliv jeftine robe iz Azije. Prema podacima Evropske komisije, u zemlje Evropske unije svakodnevno stiže oko 12,6 miliona pošiljki vrijednosti manje od 150 evra, a čak 91 posto njih dolazi s kineskih onlajn platformi.

Evropske vlasti smatraju da domaći trgovci teško mogu konkurisati proizvodima koji direktno stižu iz Kine po veoma niskim cijenama. Osim toga, upozoravaju i na probleme vezane za sigurnost proizvoda, netačno prijavljivanje vrijednosti pošiljki te izbjegavanje carinskih obaveza.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio da li će doći do kopnene operacije u Iranu

Nova carina predstavlja samo prvi korak. Evropska unija već priprema širu reformu carinskog sistema koja bi trebala stupiti na snagu do 2028. godine. Planirano je ukidanje sadašnjeg izuzeća za pošiljke do 150 evra, uspostavljanje jedinstvenog sistema praćenja uvoza te dodatne obaveze za velike onlajn platforme.

(Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Temu

Šejn

carina

kupovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дрога кеса запљена

Region

U autu pronađeno 14 kilograma droge: Uhapšen muškarac (27)

2 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Zdravlje

Prijeti najveća epidemija ebole u istoriji: Ovo su predviđanja za broj zaraženih

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Saobraćaj obustavljen: Težak udes u Srpskoj, ima povrijeđenih

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca ispod odjeće: Evo koliku kaznu zatvora je dobio

2 h

0

Više iz rubrike

Аларм у Њемачкој: Сиромаштво куца на врата сваког шестог становника

Ekonomija

Alarm u Njemačkoj: Siromaštvo kuca na vrata svakog šestog stanovnika

1 d

0
Санкт Петербург Економски форум 2026. година

Ekonomija

Završen Forum u Sankt Peterburgu, potpisani sporazumi vrijedni skoro 90 milijardi dolara

1 d

0
Влада Републике Српске

Ekonomija

Ministar otkrio koliko je isplaćeno novca za podsticaje

1 d

0
Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

Ekonomija

Gasprom se oglasio o gasu za Republiku Srpsku

1 d

0

  • Najnovije

20

29

Uniforme pred vratima banjalučkih škola

20

22

''PSS-u smeta da Piskavica dobije vrtić''

19

54

Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

19

51

Obilježavanje 34. godišnjice Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Srpcu

19

42

Oglasila se policija o novoj pucnjavi u BiH: Više osoba u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner