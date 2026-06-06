Ministar otkrio koliko je isplaćeno novca za podsticaje

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je Srni da je ovo ministarstvo u 2025. godini podržalo 159 privrednih subjekata, čije su investicije i ulaganja ukupno iznosili 51,26 miliona KM, a za te namjene je zaključno sa 31. oktobrom isplaćeno 16.269.289 KM.

Bubić je naveo da su se ulaganja odnosila na unapređenje tehnološkog nivoa, odnosno nabavku nove ili korišćene opreme starosti do pet godina.

Ulaganja su se odnosila i na prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju, nabavkom mašina i opreme za reciklažu starosti do pet godina, filtera, prečistača otpadnih voda i druge opreme za smanjenje zagađenja, kao i nabavku novih solarnih panela za vlastite potrebe.

"Najveći broj korisnika podsticaja u prošloj godini posluje u oblasti metalne i elektro industrije /39 odsto/, zatim u oblasti drvne industrije /25 odsto/, u oblasti industrije gume i plastike /11 odsto/, u oblasti industrije tekstila, odjeće i obuće /10 odsto/", naveo je Bubić.

On je istakao da je najveći iznos podsticaja u 2025. godini odobren korisnicima koji posluju u oblasti metalne i elektro industrije - 6.085.050 KM ili 37 odsto, u oblasti drvne industrije iznos od 4.432.851 KM ili 27 odsto, a u oblasti industrije gume i plastike u iznosu od 1.608.605 KM odnosno 10 odsto.

Bubić je rekao da je vrijednost investicija privrednih subjekata u 2025. godini bila u rasponu od oko 51.000 KM do 3,5 miliona KM.

"Najveća pojedinačna investicija odnosila se na nabavku opreme za metalnu industriju, i to kombinovane mašine, mašine za lasersko rezanje i dvije CNC prese", rekao je Bubić.

On je dodao da su podsticajima podržana i ulaganja koja se odnose na nabavku linije za ekstruziju troslojnih glatkih i rebrastih cijevi, linije za proizvodnju P.E.T. platformi sa alatom, kao i nabavku CNC struga za obradu drveta i linije za uzdužno rezanje dasaka sa nagibnim transporterom.

Bubić je naveo da je u toku analiza osnovnih finansijskih podataka o poslovanju za 159 privrednih subjekata i dodao da će resorno ministarstvo sačiniti detaljnu informaciju o utrošku i efektima dodijeljenih podsticaja za ulaganja u 2025. godini.