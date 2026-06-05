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Bez posla ostalo 300 ljudi - nekadašnji gigant ide na doboš

Autor:

ATV
05.06.2026 19:22

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Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Nekadašnji gigant, a sada preduzeće "Proleter" iz Ivanjice dato je na prodaju, po cjelinama putem javnog prikupljanja ponuda.

Ukupna procijenjena vrijednost imovine, u okviru dvije cjeline, iznosi oko 887 miliona dinara.

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"Prva cjelina obuhvata više poslovnih i proizvodnih objekata u Ivanjici, među kojima su zgrade poslovnih usluga, skladišta, proizvodne hale i pomoćni objekti, kao i tekstilna industrijska zgrada površine veće od 3.600 kvadratnih metara", navodi se u dostupnoj dokumentaciji.

U okviru ove cjeline prodaju se i pomoćni objekti, trafostanica, portirnica i magacini, zatim građevinsko zemljište...

Druga prodajna cjelina odnosi se na objekat sa pripadajućim zemljištem na katastarskoj parceli u KO Prilike, ukupne prodajne površine 97 kvadratnih metara, uz građevinsko zemljište od 182 kvadratna metra.

Konačna odluka o izboru ponude biće donijeta u skladu sa pravilima stečajnog postupka i uz saglasnost Odbora povjerilaca. Javno otvaranje ponuda biće održano 30. juna.

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Preduzeće Proleter osnovano je 1991. godine i bilo je lider dugi niz godina u proizvodnji čarapa.

Privredni sud u Čačku je u aprilu 2025. godine donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad ovim preduzećem, zbog trajne nesposobnosti plaćanja, a bez posla je tada ostalo oko 300 radnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Proleter Ivanjica

Srbija

posao

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Radnici

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