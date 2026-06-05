Bez posla ostalo 300 ljudi - nekadašnji gigant ide na doboš

Autor:ATV
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Nekadašnji gigant, a sada preduzeće "Proleter" iz Ivanjice dato je na prodaju, po cjelinama putem javnog prikupljanja ponuda.
Ukupna procijenjena vrijednost imovine, u okviru dvije cjeline, iznosi oko 887 miliona dinara.
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"Prva cjelina obuhvata više poslovnih i proizvodnih objekata u Ivanjici, među kojima su zgrade poslovnih usluga, skladišta, proizvodne hale i pomoćni objekti, kao i tekstilna industrijska zgrada površine veće od 3.600 kvadratnih metara", navodi se u dostupnoj dokumentaciji.
U okviru ove cjeline prodaju se i pomoćni objekti, trafostanica, portirnica i magacini, zatim građevinsko zemljište...
Druga prodajna cjelina odnosi se na objekat sa pripadajućim zemljištem na katastarskoj parceli u KO Prilike, ukupne prodajne površine 97 kvadratnih metara, uz građevinsko zemljište od 182 kvadratna metra.
Konačna odluka o izboru ponude biće donijeta u skladu sa pravilima stečajnog postupka i uz saglasnost Odbora povjerilaca. Javno otvaranje ponuda biće održano 30. juna.
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Preduzeće Proleter osnovano je 1991. godine i bilo je lider dugi niz godina u proizvodnji čarapa.
Privredni sud u Čačku je u aprilu 2025. godine donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad ovim preduzećem, zbog trajne nesposobnosti plaćanja, a bez posla je tada ostalo oko 300 radnika.
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