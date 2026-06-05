Dodik: Srpsku uvažavaju američka administracija i ruski zvaničnici

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ga samo interesuje da Republika Srpska bude primijećena i prepoznata, a ne da bude objekat egzekucije u trenutnim globalnim poremećajima.

"Danas imamo uvažavanje američke administracije, rukovodstva Ruske Federacije i niza zemalja, poput Izraela, Azerbejdžana, Mađarske", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Sankt Peterburgu.

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Dodik je istakao da je dobra vijest i pobjeda Janeza Janše u Sloveniji, koji je u prošlom mandatu pokazivao interese za regionalna pitanja, prenosi "Srna".

"Vjerujem da ću imati priliku da se uskoro sretnem sa njim i da rehabilitujemo naše ranije dogovore", rekao je Dodik.

Istakao je da želi da se Republika Srpska prepozna kao neko ko nije remetilački faktor kako su Muslimani htjeli da je prikažu i da je podjarme.

"Spremni smo da razgovaramo sa njima i pozivamo na razgovor. Oni kažu da neće razgovaraju sa mnom, eto neka razgovaraju sa kim god hoće u Republici Srpskoj ko ima institucionalnu snagu, sa Sinišom Karanom, Savom Minićem, Željkom Cvijanović. Međutim, neće ni sa njima da razgovaraju", rekao je Dodik.

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Istakao da je bošnjački politički predstavnici nedorasli politici.

"Nakon sramne presude, nisam digao ruke, već sam zauzeo gard koji neću da spustim i nastavićemo dalje da se borimo za Republiku Srpsku i srpski narod", rekao je Dodik.

Svijet se prestrojava, međunarodne institucije sve više neefikasne

Dodik je izjavio nakon plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma i Sankt Peterburgu, na kojoj se obratio ruski predsjednik Vladimir Putin, da se svijet prestrojava i da se multipolarnost zasniva na činjenici da će Rusija, Kina i Amerika igrati drugačiju ulogu nego što je bilo do sada u unipolarnom svijetu.

Dodik je ukazao da je Republika Srpska u vremenu tranzicije svijeta u multipolarni u ozbiljnom vakuumu i da se postavlja pitanje kako se dalje ponašati s obzirom da se kao mala treba pozivati na međunarodno pravo, koje više niko ne poštuje, pogotovo Zapad.

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On je ukazao da se unipolarnost ogledala u tome da je Amerika bila dežurni svjetski policajac i nametala svoju volju, pa čak i velikim moćnim zemljama kao što su Rusija i Kina, da je dolar bio jedina valuta.

"Danas smo mogli da čujemo da se spoljnofinansijske operacije Rusije u rubljima mjere sada sa 68 odsto u odnosu na druge valute, što govori o tome da su Rusi već davno odlučili da, gradeći odbranu od neoliberalne koncepcije, proizvedu poziciju da zaštite osnovne interese", dodao je Dodik.

On je naglasio da bi jedan od tranzicionih problema mogao da bude da međunarodne institucije, kao što je UN, sve više trpe i sve više izgledaju neefikasno.

"U UN već imate situaciju da imaju ozbiljnu krizu da zemlje ne plaćaju ranije doprinose, što ugrožava niz operacija u globalnom svijetu", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Sankt Peterburgu.

On je dodao da se postavlja pitanje li će svijet u multipolarnom obliku moći kao takav da se razvija uz uvažavanje svih.

"Nama se postavlja pitanje kako ćemo se mi ponašati, kao mali, važno je da se pozivamo na međunarodno pravo, a sada ga niko ne poštuje, pogotovo Zapad. Mi smo u ozbiljnom vakuumu, a uz to kad se doda težina položaja da se nalazimo u BiH - nedefinisanoj, neefikasnoj, gotovo potpuno suprotnog pogleda kako ona može da egzsitira", istakao je Dodik.