Teška nesreća u Srpskoj, motociklista prevezen na UKC

Autor:Stevan Lulić
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Jedna osoba povrijeđena je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 časova dogodila u mjestu Zableđe kod Ribnika.
Do nesreće je došlo kada su se sudarili automobil Opel, kojim je upravljao R.S. iz Sarajeva, i motocikl koji je vozio V.J. iz Šapca.
"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede je zadobio vozač motocikla V.J. koji je upućen na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", potvrđeno je u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Ribnik. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.
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