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Teška nesreća u Srpskoj, motociklista prevezen na UKC

Autor:

Stevan Lulić
16.07.2026 15:39

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Тешка несрећа у Српској, мотоциклиста превезен на УКЦ
Foto: ATV

Jedna osoba povrijeđena je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 časova dogodila u mjestu Zableđe kod Ribnika.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili automobil Opel, kojim je upravljao R.S. iz Sarajeva, i motocikl koji je vozio V.J. iz Šapca.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede je zadobio vozač motocikla V.J. koji je upućen na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", potvrđeno je u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Ribnik. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Ribnik

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