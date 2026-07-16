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Rakete spasile Srpsku od gradonosnih oblaka iz Hrvatske

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 15:42

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Ракете спасиле Српску од градоносних облака из Хрватске

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ispalila je danas na području Potkozarja i Podrinja više od 90 raketa na gradonosnu oblačnost koja je iz Hrvatske ušla na sjeverozapad Srpske.

Direktor “Protivgradne preventive” Tihomir Dejanović rekao je da su prvo ispalili 40 raketa u Potkozarju, pratili stanje i nastavili sa dejstvima u Podrinju.

On je ocijenio da su dejstva bila uspješna jer tokom nevremena nije zabilježen grad na području Srpske, za razliku od područja Hrvatske gdje je bilo šteta od te prirodne pojave, prenosi "Srna".

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Tagovi :

protivgradna preventiva

protivgradne rakete

led i grad

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