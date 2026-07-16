Rakete spasile Srpsku od gradonosnih oblaka iz Hrvatske

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ispalila je danas na području Potkozarja i Podrinja više od 90 raketa na gradonosnu oblačnost koja je iz Hrvatske ušla na sjeverozapad Srpske.

Direktor “Protivgradne preventive” Tihomir Dejanović rekao je da su prvo ispalili 40 raketa u Potkozarju, pratili stanje i nastavili sa dejstvima u Podrinju.

On je ocijenio da su dejstva bila uspješna jer tokom nevremena nije zabilježen grad na području Srpske, za razliku od područja Hrvatske gdje je bilo šteta od te prirodne pojave, prenosi "Srna".