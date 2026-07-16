Inspekcija zatvorila olimpijski bazen u Trebinju, u vodi pronađena bakterija

Autor:ATV redakcija
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Nadležni inspekcijski organi naložili su zatvaranje Olimpijskog bazena "Banje" u Trebinju zbog neurednog nalaza vode.
Kako saznaje Trebinjelive, u uzorcima vode pronađena je bakterija.
Inspekcija je naložila da se hitno otklone nedostaci na sistemu za filtraciju vode, te da se izvrši promjena kompletne vode u bazenu, a zatim izvrše nove analize.
Tek nakon toga, a ukoliko nove analize budu zadovoljavajuće, bazen će početi sa radom.
U Javnoj ustanovi "Bazeni" potvrdili su da olimpijski bazen neće raditi dok se ne riješe uočene nedostaci.
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