Inspekcija zatvorila olimpijski bazen u Trebinju, u vodi pronađena bakterija

Nadležni inspekcijski organi naložili su zatvaranje Olimpijskog bazena "Banje" u Trebinju zbog neurednog nalaza vode.

Kako saznaje Trebinjelive, u uzorcima vode pronađena je bakterija.

Inspekcija je naložila da se hitno otklone nedostaci na sistemu za filtraciju vode, te da se izvrši promjena kompletne vode u bazenu, a zatim izvrše nove analize.

Tek nakon toga, a ukoliko nove analize budu zadovoljavajuće, bazen će početi sa radom.

U Javnoj ustanovi "Bazeni" potvrdili su da olimpijski bazen neće raditi dok se ne riješe uočene nedostaci.