Logo

U ovim gradovima je nezdrav vazduh

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 10:13

Komentari:

0
Ваздух
Foto: pexels/ Disha Sheta

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kakanju i Ilijašu, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Kakanju iznosio je 143, a u Ilijašu 116, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom kvaliteta 99, Zenici 93, Maglaju 88, Visokom 81, Vogošći 78, Sarajevu 77, Banjaluci 76, Brodu 75, Tuzli 69, Mostaru 66, Tešanju i Travniku 65, Ivan sedlu 63, Trebinju 58 i Prijedoru 54, prenosi Srna.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Kvalitet vazduha

zagađen vazduh

Komentari (0)

Pročitajte više

На фотографији је ЦН торањ у Торонту, док је дим од шумских пожара прекрио град, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Svijet

U Torontu najzagađeniji vazduh na svijetu

4 h

0
Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

Svijet

Meteorološka služba upozorila: Ekstremni vremenski uslovi postaju stalna pojava

19 h

0
Планина

Svijet

Na Alpima oboren temperaturni rekord

2 d

0
Бизон Јеловстон

Svijet

Bizon napao muškarca i bacio ga u vazduh nekoliko metara!

3 d

0

Više iz rubrike

Сунце па невријеме: Метеоролози упозоравају на јаке пљускове и град!

Društvo

Sunce pa nevrijeme: Meteorolozi upozoravaju na jake pljuskove i grad!

3 h

0
цеста сунце асфалт пут

Društvo

Upozorenje za vozače! Ko planira na put, treba povesti računa o ovom

3 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

3 h

0
ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре.

Društvo

Počinje Jelen OK Fest: Tri dana vrhunske muzike i snažne festivalske atmosfere

4 h

0

  • Najnovije

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

11

20

Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima