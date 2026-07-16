U ovim gradovima je nezdrav vazduh

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kakanju i Ilijašu, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Kakanju iznosio je 143, a u Ilijašu 116, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom kvaliteta 99, Zenici 93, Maglaju 88, Visokom 81, Vogošći 78, Sarajevu 77, Banjaluci 76, Brodu 75, Tuzli 69, Mostaru 66, Tešanju i Travniku 65, Ivan sedlu 63, Trebinju 58 i Prijedoru 54, prenosi Srna.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.