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U Torontu najzagađeniji vazduh na svijetu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 07:12

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На фотографији је ЦН торањ у Торонту, док је дим од шумских пожара прекрио град, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Laura Proctor/The Canadian Press via AP

Toronto je sinoć bio najzagađeniji grad u svijetu jer je dim od šumskih požara u sjeverozapadnom dijelu kanadske provincije Ontario prekrio nebo, saopštila je švajcarska kompanija "Ajkjuer".

Kanadska meteorološka služba saopštila je da je Indeks zdravstvenog rizika kvaliteta vazduha u Torontu dostigao vrijednost 10 plus, što predstavlja kategoriju veoma visokog rizika, uz prognozu da bi opasni uslovi mogli da potraju do sutra uveče, prenosi Rojters.

Zdravstvene vlasti upozorile su građane da ograniče boravak na otvorenom zbog visoke temperature.

Švajcarska kompanija "Ajkjuer", koja prati kvalitet vazduha, svrstala je Toronto na prvo mjesto po zagađenosti među velikim gradovima svijeta, ispred Kinšase i Nju Delhija.

Prema podacima kanadske vlade, u toj zemlji je danas bilo aktivno 835 šumskih požara, od kojih je 112 van kontrole.

Do sada je izgorjelo oko 1,9 miliona hektara rastinja, a najveći broj požara zabilježen je u provincijama Manitoba, Saskačevan i Ontario.

Toronto se posljednjih dana suočava i sa toplotnim talasom, javlja "Euronjuz".

Kanadska meteorološka služba zadržala je upozorenje na visoku temperaturu, uz prognozu da će najviša iznositi oko 33 stepena Celzijusa, dok će zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj biti oko 39 stepeni Celzijusa.

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Toronto

Kanada

Amerika

najzagađeniji grad

Kvalitet vazduha

nezdrav vazduh

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