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Kontroverzna odluka: Vlasti naredile masovnu provjeru i uklanjanje knjiga iz škola

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 06:59

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Контроверзна одлука: Власти наредиле масовну провјеру и уклањање књига из школа
Foto: Tanjug / AP / Dar Yasin

Vlasti u Kašmiru, regiji pod indijskom upravom, izdale su sveobuhvatnu naredbu svim obrazovnim institucijama da pregledaju knjige zbog „neprikladnog i nepoželjnog“ sadržaja.

Ovaj potez odmah je izazvao oštre rasprave o tome ko zapravo oblikuje istoriju ove turbulentne regije unutar školskih učionica.

Direktiva, koja je izdata prošle sedmice, nalaže školama, fakultetima, univerzitetima i centrima za podučavanje da detaljno provjere sav objavljeni materijal u svojim prostorijama.

To uključuje ne samo školske udžbenike, već i istraživačke radove te akademske teze.

Traži se sadržaj koji bi mogao kršiti „vjerska osjećanja, zakone, obrazovne vrijednosti i utvrđene norme“, a institucije su dužne vlastima prijaviti sve knjige koje smatraju neprikladnim.

Dok zvaničnici i lokalna administracija insistiraju na tome da se ne radi o ograničavanju slobode čitanja, kritičari u tome vide klasičan pokušaj cenzure. Vlasti tvrde da je cilj isključivo uklanjanje materijala koji je činjenično netačan, nezakonit ili koji na bilo koji način „promoviše, veliča, legitimizuje ili opravdava terorizam, nasilni ekstremizam, secesionizam i radikalizaciju“.

S druge strane, opozicione stranke, akademici i studenti jednoglasni su u ocjeni da je ovo direktan napad na akademsku slobodu i pokušaj brisanja turbulentne istorije Kašmira.

Podsjećamo, Kašmir je regija oko koje se Indija i Pakistan spore već decenijama i koja je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka doživjela žestoku separatističku pobunu protiv vlasti u Delhiju. Otkako je Indija 2019. godine ukinula poluautonomni status ove regije i stavila je pod direktnu federalnu upravu, kritičari upozoravaju da se građanske slobode neprestano sužavaju, prenosi Kliks.

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Kašmir

Indija

Pakistan

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