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Odmah isključite ovaj uređaj u kući sa interneta: Savjet koji bi mnogi trebalo da čuju

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 07:42

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Foto: pexels/Andrey Matveev

Pametni televizori su danas centar kućne zabave, ali ako vam se dešava da slika zastajkuje, aplikacije kasne ili se sadržaj uopšte ne pokreće, uzrok može biti vaša ViFi veza.

Postoji jednostavno rješenje koje mnogi zanemaruju, a može potpuno promeniti iskustvo gledanja.

Vajfaj nije uvijek najbolji izbor za Smart TV

Od kada je Netfliks pokrenut 2007. godine, striming servisi su postali globalni fenomen sa milionima korisnika. Smart TV omogućava brz pristup omiljenim filmovima i serijama, ali bežična veza često nije dovoljno stabilna za visok kvalitet prenosa.

Ako je vaš televizor povezan na Vajfaj, moguće je da ne dobijate maksimalne performanse. Slab signal, smetnje u mreži i udaljenost od rutera mogu izazvati sjeckanje, spor učitavanje i prekide tokom gledanja.

Rješenje je kabl: stabilnija i brža veza

Umjesto Vajfaj, preporučuje se povezivanje televizora putem Etksernet kabla direktno na ruter. Ova veza je stabilnija i pouzdanija, što znači manje prekida i bolji kvalitet slike.

Prema Netfliks smernicama, za 4K striming potrebno je najmanje 15 Mbps, dok 25 Mbps omogućava brže učitavanje sadržaja. Etksernet veza može obezbediti i do 100 Mbps stabilne brzine, što omogućava gledanje bez prekida.

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Proizvođači poput Samsunga i Sony-ja takođe preporučuju Etksernet zbog jače i stabilnije konekcije. Osim toga, ping može biti smanjen i do 50 odsto u odnosu na Vajfaj, pa će i igranje i aplikacije raditi znatno bolje.

Kako da lako povežete TV kablom

Postupak je jednostavan i traje svega nekoliko minuta. Potreban vam je Etksernet kabl, na primer Cat5e koji podržava brzine do 1 Gbps, ili brži Cat 8 koji ide i do 40 Gbps.

Pronađite Etksernet port na zadnjem dijelu televizora, obično pored HDMI priključaka. Jedan kraj kabla povežite sa televizorom, a drugi sa LAN portom na ruteru. Zatim u podešavanjima televizora izaberite opciju ViredKonekšn veza je spremna.

Uz kablovsku konekciju, striming, aplikacije i igranje radiće stabilnije, brže i bez nerviranja zbog prekida. Ako želite najbolje moguće iskustvo na Smart TV-u, Etksernet je i dalje najpouzdaniji izbor.

(kurir)

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