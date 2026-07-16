Tajna komunikacije slonova: Poruke šalju vibracijama kroz zemlju

Slonovi su poznati po tome što međusobno komuniciraju na velikim udaljenostima pomoću niskofrekventnih zvukova koji putuju kroz vazduh.

Međutim, naučnici su otkrili da ove životinje koriste još jedan, još zanimljiviji način komunikacije – vibracije koje se šire kroz zemlju.

Ti seizmički talasi nastaju prilikom kretanja i prenose se od stopala, preko nogu i kostiju lobanje, sve do unutrašnjeg uha. Na taj način slonovi mogu da primaju signale i na udaljenostima većim od deset kilometara. Riječ je o takozvanom slušanju putem koštane provodljivosti, koje im omogućava da osjete vibracije koje ljudi ne mogu da registruju.

Veće uši i snažnije kosti donose prednost

Istraživači su analizirali kosti srednjeg uha slonova i uporedili ih sa ljudskim, kako bi utvrdili zbog čega su slonovi toliko osjetljivi na niske frekvencije.

Ispostavilo se da su njihove kosti srednjeg uha čak devet puta teže, dok su bubne opne oko sedam puta veće nego kod čovjeka.

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Zahvaljujući takvoj građi, vibracije se efikasnije prenose do unutrašnjeg uha, gdje se pretvaraju u nervne signale. Naučnici smatraju da upravo to omogućava slonovima da registruju veoma slabe i niske zvukove koji putuju na velikim udaljenostima.

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Dodatnu prednost slonovima daje sposobnost da po volji zatvore ušni kanal, što ljudi ne mogu. Istraživači vjeruju da se na taj način smanjuje uticaj spoljašnjih zvukova, dok se vibracije koje stižu kroz kosti još bolje prenose do unutrašnjeg uha.

Ovaj mehanizam je posebno važan kada slonovi proizvode infrazvučne signale veoma niskih frekvencija, koje koriste za komunikaciju u krdu.

Prema procjenama naučnika, zatvaranje ušnog kanala moglo bi višestruko da pojača osjetljivost na ovakve vibracije.

Iako su potrebna dodatna istraživanja, novi rezultati ukazuju da je upravo kombinacija velike građe uha, snažnih kostiju i posebnog mišića zaslužna za jedinstven način na koji slonovi razmjenjuju informacije, čak i kada su udaljeni više kilometara jedni od drugih.

(sputnik srbija)