Njemačka slomila otpor Obale Slonovače za osminu finala

Fudbaleri Njemačke pobijedili su Obalu Slonovače rezultatom 2:1 u uzbudljivom meču 2. kola Grupe E Svjetskog prvenstva, čime su osigurali plasman u osminu finala.

Nakon ubjedljivog starta protiv Kurasaa, izabranici Julijana Nagelsmana suočili su se sa mnogo ozbiljnijim protivnikom. "Slonovi" su šokirali favorita u 30. minutu kada je kapiten Frank Kesije majstorski zatresao mrežu Manuela Nojera.

Njemačka je tokom cijelog meča mučila muku sa realizacijom, a dva pogotka (Pavlović i Virc) poništena su nakon intervencija sudije Beniteza. Kada je djelovalo da će afrička selekcija odoljeti, na scenu je stupio Deniz Undav.

Rezervista je prvo izjednačio u 68. minutu na asistenciju Amirija, da bi u četvrtom minutu sudijske nadoknade, na dodavanje Nmeče, postigao pogodak za veliki preokret i slavlje "pancera".

Ovom pobjedom Njemačka je i matematički obezbijedila prolazak među 16 najboljih timova svijeta, dok Obali Slonovače predstoji borba za prolaz u posljednjem kolu.