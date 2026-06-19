Borac objavio cijene karata za prvi evropski meč protiv Levskog

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca započeli su dvonedjeljni trenažni dril na Zlatiboru, a iz Platonove je danas stigla i zvanična potvrda termina odigravanja utakmice prvog kvalifikacija za Ligu šampiona.
Banjalučki “crveno plavi” dočekaće Levski iz Sofije sedmog jula, a duel na Gradskom stadionu počinje u 20.30 časova.
Ulaznice za ovu utakmici u prodaji će da budu od 23. juna, po cijeni od 10 maraka za istočnu tribinu, te 20 i 30 maraka za zapad.
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