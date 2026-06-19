Poznato odakle je novi Loto milioner: Nije kako neki tvrde

Autor:ATV redakcija
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U petak, 19. juna, jedna osoba postala je milioner zahvaljujući igri Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.
Igra koja je "obogatila" ovog igrača je Loto Džoker, a donijela mu je milion i 30 hiljada maraka.
Dobitna kombinacija glasila je 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4.
Sada je otkriveno odakle je srećni dobitnik, a iako su pojedini mediji prenijeli da je riječ o igraču iz Republike Srpske, tačnije kako su sami napisali "BiH", to nije istina.
Naime, prema zvaničnom izvještaju Lutrije Republike Srpske, dobitni listić uplaćen je u Srbiji.
Inače, u igri Loto izvučene su četiri šestice vrijedne po skoro 13.000 KM, a sve detalje o ovom kolu pogledajte na OVOM LINKU.
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