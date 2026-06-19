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Najkraći brak u Srpskoj jedva ''pregurao'' mjesec dana

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 17:34

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Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

Najkraći brak zabilježen u Republici Srpskoj tokom 2025. godine trajao je svega 35 dana, objavio je Republički zavod za statistiku.

Podatak je objavljen na društvenim mrežama Zavoda, uz napomenu da je reč o najkraćem registrovanom braku u pomenutoj godini.

Iz Zavoda su tim povodom pitali građane koliko je vremena potrebno da se dvoje ljudi zaista upozna, a objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

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Iako brakovi danas češće završavaju razvodom nego ranije, uzroci su različiti i zavise od svakog para pojedinačno.

Među najčešće navođenim razlozima su loša komunikacija, stres, ubrzan tempo života i različita očekivanja partnera.

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