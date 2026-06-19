Najkraći brak u Srpskoj jedva ''pregurao'' mjesec dana

Autor:ATV redakcija
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Najkraći brak zabilježen u Republici Srpskoj tokom 2025. godine trajao je svega 35 dana, objavio je Republički zavod za statistiku.
Podatak je objavljen na društvenim mrežama Zavoda, uz napomenu da je reč o najkraćem registrovanom braku u pomenutoj godini.
Iz Zavoda su tim povodom pitali građane koliko je vremena potrebno da se dvoje ljudi zaista upozna, a objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža.
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Iako brakovi danas češće završavaju razvodom nego ranije, uzroci su različiti i zavise od svakog para pojedinačno.
Među najčešće navođenim razlozima su loša komunikacija, stres, ubrzan tempo života i različita očekivanja partnera.
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