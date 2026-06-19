Italija najatraktivnija turistička destinacija u Evropi

Kako pokazuju rezultati istraživanja, 54 odsto Evropljana navodi Italiju kao svoje omiljeno odredište za sljedeći ljetnji odmor, a slijede Španija, za koju se opredijelio 51 odsto anketiranih, i Grčka sa 46 odsto.

Za Francusku kao omiljenu destinaciju odlučio se 41 odsto ispitanika, a zatim slijede Hrvatska, koju je izabralo 34 odsto anketiranih, i Velika Britanija, gdje bi odmor provelo 30 odsto Evropljana.

Atraktivnost Italije daleko premašuje evropski prosjek među Špancima, od kojih se 61 odsto pozitivno izjasnio o toj destinaciji, kao i kod građana Poljske, južne i centralnoistočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom „Ljetnji odmori Evropljana“ sprovela je kompanija „Konfturizmo Konfkomerčo“ u saradnji sa agencijom „Swg&PollingEurope“.

Na kratkoj listi zemalja, Italija se smatra najzanimljivijim mjestom za posjetu, Španija lokacijom sa najboljom klimom, a Grčka najautentičnijom destinacijom.

Italija se takođe smatra drugom najboljom zemljom po kvalitetu smještaja, kao i najugodnijom destinacijom za putovanje, navodi Ansa.

Ono što najviše privlači Evropljane u Italiju jesu veliki istorijski gradovi, muzeji i arheološka nalazišta.

Istorija i kultura, međutim, nisu jedino što zanima potencijalne evropske posjetioce, pa je 28 odsto anketiranih reklo da bi željelo da proba hranu i vina u tipičnom lokalnom okruženju i posjeti italijanska sela.

Iako istorija i umjetnost ostaju glavni razlozi za posjetu Italiji, sve je značajnije podsticati otkrivanje lokaliteta van uobičajenih turističkih ruta, čime se smanjuje rizik od prekomjernog turizma u najposjećenijim destinacijama i promovišu autentičnija i kvalitetnija turistička iskustva, navodi Ansa.

Prema istraživanju, interesovanje za zabavu i potrošačke aktivnosti pokazalo se kao ograničenije, pa samo 12 odsto Evropljana povezuje odmor u Italiji sa kupovinom ili zabavom, devet odsto sa noćnim životom, a svega šest odsto sa sportskim aktivnostima.

(Glas Srpske)