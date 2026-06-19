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Danas pretežno sunčano i toplije

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 08:40

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сунчано вријеме сунце небо
Foto: Pexel/ Tuğba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno sunčano i toplije uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro umjerena i pojačana bura, a tokom dana južni vjetar, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 33 stepena Celzijusovih, u višim pred‌jelima od 23.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros sunčano, uz umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Sokolac 13, Čemerno i Ivan sedlo 15, Rudo i Han Pijesak 16, Bugojno, Drinić, Foča i Šipovo 17, Jajce, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Kneževo, Novi Grad i Srebrenica 18, Drvar, Livno, Gacko, Bileća, Kalinovik, Ribnik, Višegrad i Zvornik 19, Bihać i Doboj 20, Banjaluka i Sanski Most 21, Tuzla, Zenica, Prijedor i Srbac 22, Bileća i Bijeljina 23, Trebinje 24, Gradačac i Mostar 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

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