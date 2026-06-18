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Za sreću i mir sutra izgovorite ove riječi

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 21:12

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Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva 19. juna oailježava dan Prepodobnog Visariona i Ilariona Novog. Ovaj dan dolazi sa jednim, ali važnim običajem.

Prepodobni Visarion

Rođen i vaspitan u Misiru. Rano se odao duhovnom životu i „ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim“. Posjetio je svetog Gerasima na Jordanu i slušao svetog Isidora Pelusiota.

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Tijelo svoje pobijedio je velikim postom i bdenjem, ali svoj podvig skrivao je, koliko je mogao, od ljudi. Jednom je četrdeset dana stajao na molitvi ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i ljeti i zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mjesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živio po gorama i šumama. Iscjeljivao je bolesne i činio mnoga čudesa na korist ljudi i na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine.

Prepodobni Ilarion Novi

Iguman Dalmatske porodice u Carigradu. Bio je učenik Grigorija Dekapolita i podražavalac života Ilariona Velikog, čije je i ime uzeo. Moćan u molitvi, istrajan i hrabar u stradanju. Stradao je mnogo za ikone u vrijeme ikonoboraca, careva Lava Jermenina i drugih.

Potom cara Lava isjekoše mačevima njegovi sopstveni vojnici u istoj crkvi i na istom mjestu gdje se on ranije narugao svetim ikonama i odakle je prvu ikonu uklonio. Tada sveti Ilarion bi pušten iz tamnice, ali ne zadugo. Ponovo je bio mučen i držan u tamnici sve do pravovjerne carice Teodore. Vidovit i prozorljiv: vidio je anđele Božje gdje odnose na nebo dušu svetog Teodora Studita. Ugodivši Bogu, upokojio se u carstvu nebeskom 845. godine u svojoj sedamdesetoj godini.

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Običaj

Na ovaj dan vjeruje se da treba pročitati ovu molitvu, da bi vas pratila sreća i blagostanje.

„Svrh svega što se čuva – čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. U srcu je volja, u srcu je ljubav, u srcu je um. Od dobrog srca izlazi: mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera, krotost, uzdržanje. Kao što zmija čuva glavu, tako i ti, sine, čuvaj srce svoje. Svrha svega što se čuva čuvaj, sine, srce svoje! Jer u njega ulazi i iz njega izlazi život, koji je od živoga Boga.“

(Ona.rs)

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