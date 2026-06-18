Kakva srećnica: Četiri puta dobila na lutriji, zgrnula milione

Pobijediti na lutriji jednom smatra se izuzetnom srećom. Dva puta možda bi izazvalo sumnju, ali četiri puta - to se već graniči s nemogućim.

Ipak, upravo to je uspjelo Džoan Ginter, čija se priča i danas opisuje kao “statističko čudo”. Ono što je doživjela između 1993. i 2010. godine zbunjuje stručnjake i ostavlja otvoreno pitanje da li je riječ o sreći, strategiji ili nečemu trećem.

Nije prevarila sistem

U četiri navrata, bivša profesorka matematike osvojila je impresivnih 20,4 miliona dolara! Bez javnih nastupa, bez medijske pompe i glamura, Džoan je nakon dobitaka jednostavno nestajala iz fokusa javnosti i vraćala se tihom, povučenom životu.

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Za razliku od mnogih, Džoan nije bila “običan” igrač. Imala je doktorat Univerziteta Stanford i predavala matematiku na koledžu u Kaliforniji, što znači da je razumela statistiku i verovatnoću, prenosi "Miror".

Prvi džekpot osvojila je 1993. godine, ukupno 5,4 miliona dolara, zatim dva miliona 2006. godine, pa tri miliona 2008. godine, i na kraju 10 miliona 2010. godine.

Dva od četiri dobitna tiketa je kupila na istoj benzinskoj stanici u rodnom Teksasu.

Iako su postojale "tihe glasine" o mogućim mahinacijama, Komisija za lutriju Teksasa ih je zvanično odbacila. Nikada nije pronađen dokaz da je Džoan prevarila sistem.

Uz to, dobitnica nikada nije javno govorila da je pronašla “rupu u sistemu” ili nekakav “specijalan obrazac”.

Ono što je dodatno produbilo misteriju, jeste njeno povlačenje iz javnosti. Odbijala je intervjue, izbjegavala medije i nikada nije objašnjavala svoje dobitke, što je podstaklo nagađanja i teorije.

"Matematika lutrije nije komplikovana"

Statističar Alan Salzberg iz konsultantske kuće “Solt Hil Konsalting”, smatra da objašnjenje ne predstavlja enigmu, već kombinaciju znanja i strategije.

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“Matematika lutrije nije toliko komplikovana. Ne mislim da vam treba doktorat“, rekao je on, odbacujući ideju o sreći ili “božanskoj intervenciji“.

Po njegovoj analizi, Džoan je vjerovatno reinvestirala ranije dobitke, igrala češće i birala igre sa boljim šansama, kao i mjesta sa manjim brojem igrača. Takav pristup, tvrdi on, može značajno povećati izglede, iako i dalje ne garantuje uspjeh.

#abrohilo Sobre Joan Ginther, la misteriosa profesora de Matemáticas que ganó 28 veces la lotería.

Está claro que en el mundo hay personas con suerte. Algunas más, otras menos. Pero ganar más de veinte veces la lotería parece propio de una película de ficción. pic.twitter.com/zu6Vi97QCb — Una pelirroja ahí ☣ (@Unatalpelirroja) April 23, 2023

Ako je njegova teorija tačna, “nemogući niz“ Džoan Ginter postaje manje čudo, a više ekstremno disciplinovana strategija igre.

Ljudi koji su je poznavali opisuju je kao skromnu i velikodušnu osobu. Nikada se nije udavala niti imala djecu, ali je, prema riječima prijatelja, značajan dio bogatstva trošila pomažući drugima.

Plaćala je školarine, poklanjala kuće i diskretno rješavala finansijske probleme ljudi iz svog okruženja.

Njena dugogodišnja prijateljica Fran Volej prisjeća se da je Džoan godinama igrala iste brojeve i da je bila van zemlje kada je osvojila prvi dobitak 1993. godine.

"Bila je dobra prema svima"

Nakon toga, njihovo prijateljstvo se produbilo. Džoan je pomagala Fran tokom studija bez ikakve nadoknade i kasnije joj asistirala prilikom kupovine kuće.

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“Bila je dobra prema svima. Ako bi znala da je neko u finansijskim problemima, pokušala bi da pomogne“, kazala je.

Pošto je Fran 2011. godine izgubila kuću u požaru, na njen račun su, kako tvrdi, počele da stižu neobjašnjive uplate. Džoan joj je ponudila da kupi i automobil, što je ona odbila.

I pored bogatstva, Džoan nije odavala utisak osobe sa parama. Nosila je jednostavnu odjeću, dugo boravila u Španiji i živjela bez luksuza koji se obično vezuje za milionere.

Kasnije se preselila u Las Vegas, a zatim se vratila u Teksas, gdje je živjela u San Antoniju.

Preminula je u aprilu 2024. godine u 77. godini života. Njeni komšije opisali su je kao vedru i omiljenu osobu.

“Najdivnija i najduhovitija žena u komšiluku. Nedostajaće nam“, napisala je svojevremeno Džudi Lenard.

(Telegraf)