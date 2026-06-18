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Kakva srećnica: Četiri puta dobila na lutriji, zgrnula milione

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ATV redakcija
18.06.2026 20:33

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Foto: pexels/Ibrahim Boran

Pobijediti na lutriji jednom smatra se izuzetnom srećom. Dva puta možda bi izazvalo sumnju, ali četiri puta - to se već graniči s nemogućim.

Ipak, upravo to je uspjelo Džoan Ginter, čija se priča i danas opisuje kao “statističko čudo”. Ono što je doživjela između 1993. i 2010. godine zbunjuje stručnjake i ostavlja otvoreno pitanje da li je riječ o sreći, strategiji ili nečemu trećem.

Nije prevarila sistem

U četiri navrata, bivša profesorka matematike osvojila je impresivnih 20,4 miliona dolara! Bez javnih nastupa, bez medijske pompe i glamura, Džoan je nakon dobitaka jednostavno nestajala iz fokusa javnosti i vraćala se tihom, povučenom životu.

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Za razliku od mnogih, Džoan nije bila “običan” igrač. Imala je doktorat Univerziteta Stanford i predavala matematiku na koledžu u Kaliforniji, što znači da je razumela statistiku i verovatnoću, prenosi "Miror".

Prvi džekpot osvojila je 1993. godine, ukupno 5,4 miliona dolara, zatim dva miliona 2006. godine, pa tri miliona 2008. godine, i na kraju 10 miliona 2010. godine.

Dva od četiri dobitna tiketa je kupila na istoj benzinskoj stanici u rodnom Teksasu.

Iako su postojale "tihe glasine" o mogućim mahinacijama, Komisija za lutriju Teksasa ih je zvanično odbacila. Nikada nije pronađen dokaz da je Džoan prevarila sistem.

Uz to, dobitnica nikada nije javno govorila da je pronašla “rupu u sistemu” ili nekakav “specijalan obrazac”.

Ono što je dodatno produbilo misteriju, jeste njeno povlačenje iz javnosti. Odbijala je intervjue, izbjegavala medije i nikada nije objašnjavala svoje dobitke, što je podstaklo nagađanja i teorije.

"Matematika lutrije nije komplikovana"

Statističar Alan Salzberg iz konsultantske kuće “Solt Hil Konsalting”, smatra da objašnjenje ne predstavlja enigmu, već kombinaciju znanja i strategije.

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“Matematika lutrije nije toliko komplikovana. Ne mislim da vam treba doktorat“, rekao je on, odbacujući ideju o sreći ili “božanskoj intervenciji“.

Po njegovoj analizi, Džoan je vjerovatno reinvestirala ranije dobitke, igrala češće i birala igre sa boljim šansama, kao i mjesta sa manjim brojem igrača. Takav pristup, tvrdi on, može značajno povećati izglede, iako i dalje ne garantuje uspjeh.

Ako je njegova teorija tačna, “nemogući niz“ Džoan Ginter postaje manje čudo, a više ekstremno disciplinovana strategija igre.

Ljudi koji su je poznavali opisuju je kao skromnu i velikodušnu osobu. Nikada se nije udavala niti imala djecu, ali je, prema riječima prijatelja, značajan dio bogatstva trošila pomažući drugima.

Plaćala je školarine, poklanjala kuće i diskretno rješavala finansijske probleme ljudi iz svog okruženja.

Njena dugogodišnja prijateljica Fran Volej prisjeća se da je Džoan godinama igrala iste brojeve i da je bila van zemlje kada je osvojila prvi dobitak 1993. godine.

"Bila je dobra prema svima"

Nakon toga, njihovo prijateljstvo se produbilo. Džoan je pomagala Fran tokom studija bez ikakve nadoknade i kasnije joj asistirala prilikom kupovine kuće.

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“Bila je dobra prema svima. Ako bi znala da je neko u finansijskim problemima, pokušala bi da pomogne“, kazala je.

Pošto je Fran 2011. godine izgubila kuću u požaru, na njen račun su, kako tvrdi, počele da stižu neobjašnjive uplate. Džoan joj je ponudila da kupi i automobil, što je ona odbila.

I pored bogatstva, Džoan nije odavala utisak osobe sa parama. Nosila je jednostavnu odjeću, dugo boravila u Španiji i živjela bez luksuza koji se obično vezuje za milionere.

Kasnije se preselila u Las Vegas, a zatim se vratila u Teksas, gdje je živjela u San Antoniju.

Preminula je u aprilu 2024. godine u 77. godini života. Njeni komšije opisali su je kao vedru i omiljenu osobu.

“Najdivnija i najduhovitija žena u komšiluku. Nedostajaće nam“, napisala je svojevremeno Džudi Lenard.

(Telegraf)

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