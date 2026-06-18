Ove znakove očekuje finansijski uspjeh sljedeće sedmice

U nedjelji koja je pred nama, od 22. do 28. juna, tri horoskopska znaka mogu očekivati značajan finansijski uspjeh, a ključni trenutak za njihove finansije biće prva četvrt Mjeseca u Vagi u ponedjeljak.

Astrološki uticaji vas podstiču da potražite podršku i saradnju, zato ne oklevajte da zatražite pomoć, bilo da je u pitanju planiranje budžeta sa partnerom ili konsultacije sa stručnjakom. Zvijezde će ovim znakovima pružati dodatnu podršku tokom cijele nedelje, otvarajući vrata odličnim mogućnostima za poboljšanje njihove finansijske situacije, piše YourTango.

Djevica

Prva četvrt Mjeseca u Vagi, koja počinje 22. juna, podstaći će vas da iskreno razmotrite gde i kakva vam je pomoć potrebna. Djevice, samo zato što niste uspeli sami da uradite sve ne znači da ste propali. Pomoć vam je na dohvat ruke, ali vi ste taj koji mora da je zatražite.

Bez obzira da li se obratite partneru, prijatelju od povjerenja, članu porodice ili finansijskom stručnjaku, ključ uspjeha leži u traženju pomoći i preduzimanju konkretnih koraka. Otvoreno razgovarajte o svojim potrebama i teškoćama sa kojima se suočavate. Ovo će vam ne samo pomoći da rešite svoje finansijske probleme, već će vas osloboditi i osjećaja da sve morate sami da nosite na svojim plećima.

Bik

Ulazak Marsa u Blizance 28. juna označava početak perioda pogodnog za sticanje bogatstva i jačanje vaše finansijske pozicije. Vrijeme je da poboljšate svoju finansijsku stabilnost i postavite jače temelje za budući uspjeh.

Marsov tranzit kroz Blizance je prilika da razmotrite nove ideje i načine upravljanja novcem i investicijama. Budite otvoreni za nove mogućnosti koje se javljaju kako biste postigli uspjeh koji zaslužujete. Ovo je takođe dobar trenutak da preispitate svoje finansije, uključujući ugovore i sporazume o radu, što može dovesti do većeg prosperiteta u budućnosti.

Blizanci

Blizanci, napravite mjesta za sve što zaslužujete. Jupiter, planeta izobilja, kreće se kroz vaš znak Raka od prošlog ljeta, donoseći vam značajne finansijske mogućnosti i mogućnosti za rast. Međutim, Jupiter se sada sprema da uđe u Lava 30. juna, dan nakon što Merkur krene retrogradno u Rak 29. juna.

Merkur će biti retrogradan do 23. jula, pomažući vam da rešite nerešena pitanja i konačno ostvarite mogućnosti koje vam je Jupiter donio. Kako Jupiter napušta vodeni znak Raka, a Merkur tamo kreće retrogradno, ulazite u važan period za finansijsko reorganizovanje i jasnoću. Iskoristite ovo vreme da pregledate sve projekte i planove na kojima ste radili tokom prošle godine. Budite spremni da prihvatite priliku koju ste možda ranije odbili i otvorite se finansijskom uspjehu koji vam s pravom pripada.

(indeks)

