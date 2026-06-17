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Lijepa Milica ima prezime zbog kojeg svi zastanu

Autor:

ATV
17.06.2026 17:31

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Милица Гуталица
Foto: TikTok

Milica iz Novog Sada privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama zbog svog neobičnog prezimena.

Rijetko je, potiče sa prostora bivše Jugoslavije i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nije ni čudo što je postalo tema brojnih komentara i reakcija na internetu.

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"Moje prezime je zaista jedinstveno. Dok sam odrastala, stalno sam se susretala sa različitim reakcijama – od nevjerice do smijeha. Ljudi jednostavno ne mogu da vjeruju kada ga čuju. Mnogi se šale na moj račun, a čak i ja volim da se zabavim na tu temu na TikToku", ispričala je Milica.

Ona dodaje da, uprkos šalama, dobija i mnogo pozitivnih komentara.

"Mnogo ljudi mi je reklo da im se moje prezime zapravo dopada i da je zaista unikatno. Neki čak smatraju da nemam razloga da ga se stidim, što mi mnogo znači", iskrena je Milica.

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Što se tiče društvenog života, Milica otkriva da je njeno prezime nerijetko povod za poruke u DM-u.

"Momci često koriste moje prezime kao uvod u razgovor. To im je najčešći način da započnu konverzaciju. Još u školi bilo je mnogo smiješnih i nezaboravnih situacija upravo zbog njega. Nikada nisam doživjela ozbiljno zadirkivanje, što mi je zaista drago. Ipak, prozivke na času često su izazivale smijeh u učionici, naročito prvog dana škole. Dešavalo se i da mi prijatelji u javnosti dobacuju 'Gutalice', pa bih se tada pomalo postidjela", kroz osmijeh priča Milica.

Iako privlači pažnju, Milica svoje prezime nosi sa ponosom, piše "Žena Blic".

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Milica Gutalica

Novi Sad

prezime

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