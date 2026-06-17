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Stevandić: Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju - da ostane

Autor:

ATV
17.06.2026 16:26

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Dijelimo se na one koji se bore i na one koji, nakon što izgube izbore, potraže pomoć u Šmitu, da bi počistili nas i zauzeli naša mjesta, naveo je na Iksu predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Stevandić ističe da im to nije uspjelo jer je Narodna skupština pobijedila svojim odlukama.

"Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju, a ona je bila da ostane", poručio je Stevandić.

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Nenad Stevandić

Kristijan Šmit odlazi

Kristijan Šmit

Kristijan Šmit ostavka

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