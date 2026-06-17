Stevandić: Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju - da ostane

Autor:ATV
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Dijelimo se na one koji se bore i na one koji, nakon što izgube izbore, potraže pomoć u Šmitu, da bi počistili nas i zauzeli naša mjesta, naveo je na Iksu predsjednik NSRS Nenad Stevandić.
Stevandić ističe da im to nije uspjelo jer je Narodna skupština pobijedila svojim odlukama.
"Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju, a ona je bila da ostane", poručio je Stevandić.
Dijelimo se na one koji se bore i na one koji, nakon što izgube izbore, potraže pomoć u Šmitu, da bi počistili nas i zauzeli naša mjesta. Ni to im nije uspjelo jer je Narodna skupština pobijedila svojim odlukama. Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju, a ona je bila da ostane. pic.twitter.com/RI0n07bMNt— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 17, 2026
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