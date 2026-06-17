Dodik: Banjaluka je građena i da bude inspiracija za umjetnike

Autor:ATV
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Banjaluka koju smo gradili, ne samo da bude najbolje mjesto za život, već inspiracija za umjetnike, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
"Kada mladost pronađe umjetnički motiv u građevinama koje smo podigli, znači da smo uradili nešto dobro i trajno", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Banjaluka koju smo gradili, ne samo da bude najbolje mjesto za život, već inspiracija za umjetnike.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 17, 2026
Kada mladost pronađe umjetnički motiv u građevinama koje smo podigli, znači da smo uradili nešto dobro i trajno. pic.twitter.com/PXF0nmdC1k
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