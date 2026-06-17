Logo

Dodik: Banjaluka je građena i da bude inspiracija za umjetnike

Autor:

ATV
17.06.2026 15:35

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Banjaluka koju smo gradili, ne samo da bude najbolje mjesto za život, već inspiracija za umjetnike, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Kada mladost pronađe umjetnički motiv u građevinama koje smo podigli, znači da smo uradili nešto dobro i trajno", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Banjaluka

Umjetnici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Народна скупштина Републике Српске сједница

Republika Srpska

Narodna skupština usvojila rebalans budžeta i skraćenje pripravničkog staža

2 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран предложио је Џерарда Селмана за предсједника, а Љубомира Ожеговића за судију Уставног суда Републике Српске.

Republika Srpska

Selman: Prekinuti praksu visokog predstavnika

3 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Porodica Petković iz Panjika kod Lukavca, dobiće montažnu kuću

3 h

9
премијер Српске

Republika Srpska

"Srpska ne prihvata lažne narative već traži istinu o svim ratnim događajima"

4 h

1

  • Najnovije

17

37

Srpska partner u projektu koji olakšava platni promet

17

31

Lijepa Milica ima prezime zbog kojeg svi zastanu

17

28

Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

17

22

Stiže ograničenje provizija za strane kartice: Šta se mijenja za potrošače i trgovce?

17

13

Zaharova zagmila: Svijet da reaguje!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima